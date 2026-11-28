Пісні бананові оладки. Рецепт дня
Пісні бананові оладки – чудовий варіант сніданку або солодкого перекусу під час посту. Вони виходять ніжними, м’якими та ароматними завдяки стиглим бананам, які також замінюють яйця в тісті. Для приготування знадобляться прості інгредієнти, а сам процес займе близько 20 хвилин. Рецепт опублікував сайт І am Chef.
Інгредієнти
|Банани
|2 шт. (240 г)
|Пшеничне борошно
|120 г
|Ванільний цукор
|10 г
|Кукурудзяний крохмаль
|10 г
|Харчова сода
|5 г
|Рослинна олія
|15 мл
|Мед
|до смаку
|Горіхи кеш’ю
|до смаку
Спосіб приготування:
Крок 1
Очистьте банани від шкірки, наріжте шматочками та подрібніть блендером до однорідного пюре.
Крок 2
Просійте борошно у велику миску. Додайте ванільний цукор, кукурудзяний крохмаль і харчову соду. Перемішайте сухі інгредієнти.
Крок 3
Додайте до суміші бананове пюре й ретельно перемішайте. Наприкінці влийте рослинну олію та вимішайте тісто до однорідності. Воно має бути густим.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Розігрійте сковорідку та за потреби злегка змастіть її олією. Викладайте тісто невеликими порціями, формуючи оладки.
Крок 5
Смажте оладки на помірному вогні з обох боків до золотистої скоринки та готовності всередині.
Крок 6
Викладіть готові оладки на тарілку. Полийте медом і посипте подрібненими горіхами кеш’ю. За бажанням доповніть свіжими шматочками банана.