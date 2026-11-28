Пісні бананові оладки – чудовий варіант сніданку або солодкого перекусу під час посту. Вони виходять ніжними, м’якими та ароматними завдяки стиглим бананам, які також замінюють яйця в тісті. Для приготування знадобляться прості інгредієнти, а сам процес займе близько 20 хвилин. Рецепт опублікував сайт І am Chef.

Інгредієнти Банани 2 шт. (240 г) Пшеничне борошно 120 г Ванільний цукор 10 г Кукурудзяний крохмаль 10 г Харчова сода 5 г Рослинна олія 15 мл Мед до смаку Горіхи кеш’ю до смаку Спосіб приготування: Крок 1 Очистьте банани від шкірки, наріжте шматочками та подрібніть блендером до однорідного пюре. Крок 2 Просійте борошно у велику миску. Додайте ванільний цукор, кукурудзяний крохмаль і харчову соду. Перемішайте сухі інгредієнти. Крок 3 Додайте до суміші бананове пюре й ретельно перемішайте. Наприкінці влийте рослинну олію та вимішайте тісто до однорідності. Воно має бути густим. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 4 Розігрійте сковорідку та за потреби злегка змастіть її олією. Викладайте тісто невеликими порціями, формуючи оладки. Крок 5 Смажте оладки на помірному вогні з обох боків до золотистої скоринки та готовності всередині. Крок 6 Викладіть готові оладки на тарілку. Полийте медом і посипте подрібненими горіхами кеш’ю. За бажанням доповніть свіжими шматочками банана.