Щоб отримати ідеальну основу для пирога, варто дотримуватися кількох простих правил

Під час приготування пирога важливо не лише правильно замісити тісто, а й рівномірно його розкачати. Щоб воно не тріскалося, не прилипало до робочої поверхні та зберігало форму, варто дотримуватися кількох простих правил. На сайті американської кулінарної школи The Chopping Block розповідають, як правильно підготувати основу для пирога.

Як підготувати тісто до розкачування

Після замішування з тіста варто сформувати плоску круглу заготовку та залишити її в холодильнику на певний час, щоб вона рівномірно охолола.

Робочу поверхню потрібно злегка присипати борошном, додаючи його за потреби. Однак надлишок може зробити випічку жорсткою.

Щоб охолоджене тісто стало пластичнішим, достатньо кілька разів рівномірно постукати по ньому качалкою.

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Як правильно розкачувати тісто

Для зручності під час розкачування можна уявити, що тісто – це циферблат годинника. Спочатку потрібно провести качалкою від позначки «12» до «6», охоплюючи всю поверхню. Потім повернути заготовку на 180 градусів і повторити рухи.

Після цього слід повернути її на 90 градусів, знову розкачати від позначки «12» до «6» та ще раз повторити цей крок. Важливо щоразу рівномірно розкачувати всю поверхню, щоб тісто поступово набувало форми кола.

Під час роботи важливо періодично перекладати заготовку, щоб вона не прилипала до столу.

Якщо окремі ділянки контуру залишаються прямими, їх можна заокруглити кінцем качалки, рухаючись від центру назовні. Водночас не варто розкачувати самі краї, адже вони можуть стати надто тонкими, потріскатися або прилипнути до робочої поверхні. Це також ускладнить подальше оформлення пирога.

Що потрібно зробити перед випіканням пирога

Розкачаний пласт має бути приблизно на 5–7,5 см ширшим за форму для випікання. Надлишок тіста можна підгорнути, щоб сформувати міцніші бортики.

Якщо під час роботи тісто нагрілося, перед випіканням його варто поставити в холодильник приблизно на 15 хв. Це допоможе зберегти текстуру основи та запобігти її зменшенню в розмірах під час випікання.