Пісні вареники з вишнями на заварному тісті. Рецепт дня
Пісні вареники з вишнями – чудовий варіант домашньої страви, яку можна приготувати навіть під час посту. Тісто виходить еластичним, м’яким і зручним у роботі, а соковита вишнева начинка додає вареникам приємної кислинки. Для приготування знадобляться прості інгредієнти, які зазвичай є на кожній кухні. Рецепт опублікував сайт Cookpad.
Інгредієнти
|Борошно
|500 г
|Тепла вода
|250 мл
|Олія
|1–2 ст. л.
|Сіль
|1/2 ч. л.
|Цукор
|1 ч. л.
|Вишні
|500 г
|Цукор для начинки
|приблизно 1 ч. л. на кожен вареник
Спосіб приготування:
Крок 1
У глибокій мисці змішайте теплу воду, сіль, цукор та олію. Поступово всипайте просіяне борошно й замішуйте тісто. Вимішуйте його до однорідної, щільної та еластичної консистенції.
Крок 2
Накрийте тісто рушником і залиште на 15–20 хвилин, щоб воно стало еластичнішим.
Крок 3
Помийте вишні та за можливості видаліть кісточки. Якщо вирішите залишити їх, обов’язково попередьте про це тих, хто куштуватиме вареники.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Тонко розкачайте тісто й за допомогою склянки виріжте кружальця.
Крок 5
Викладіть у центр кожного кружальця по кілька вишень, додайте приблизно чайну ложку цукру та ретельно защипніть краї, формуючи вареники.
Крок 6
Закип’ятіть воду в каструлі, злегка підсоліть її та обережно опустіть вареники. Коли вони спливуть на поверхню, варіть ще кілька хвилин до повної готовності тіста.
Крок 7
Дістаньте їх шумівкою, дайте стекти зайвій воді та перекладіть на тарілку. За бажанням додайте трохи олії, щоб вареники не злипалися.
Крок 8
Подавайте вареники теплими, посипавши цукром або доповнивши пісною сметаною.