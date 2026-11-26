Пісні вареники з вишнями – чудовий варіант домашньої страви, яку можна приготувати навіть під час посту. Тісто виходить еластичним, м’яким і зручним у роботі, а соковита вишнева начинка додає вареникам приємної кислинки. Для приготування знадобляться прості інгредієнти, які зазвичай є на кожній кухні. Рецепт опублікував сайт Cookpad.

Інгредієнти

Борошно 500 г Тепла вода 250 мл Олія 1–2 ст. л. Сіль 1/2 ч. л. Цукор 1 ч. л. Вишні 500 г Цукор для начинки приблизно 1 ч. л. на кожен вареник

Спосіб приготування:

Крок 1 У глибокій мисці змішайте теплу воду, сіль, цукор та олію. Поступово всипайте просіяне борошно й замішуйте тісто. Вимішуйте його до однорідної, щільної та еластичної консистенції.

Крок 2 Накрийте тісто рушником і залиште на 15–20 хвилин, щоб воно стало еластичнішим.

Крок 3 Помийте вишні та за можливості видаліть кісточки. Якщо вирішите залишити їх, обов’язково попередьте про це тих, хто куштуватиме вареники. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Тонко розкачайте тісто й за допомогою склянки виріжте кружальця.

Крок 5 Викладіть у центр кожного кружальця по кілька вишень, додайте приблизно чайну ложку цукру та ретельно защипніть краї, формуючи вареники.

Крок 6 Закип’ятіть воду в каструлі, злегка підсоліть її та обережно опустіть вареники. Коли вони спливуть на поверхню, варіть ще кілька хвилин до повної готовності тіста.

Крок 7 Дістаньте їх шумівкою, дайте стекти зайвій воді та перекладіть на тарілку. За бажанням додайте трохи олії, щоб вареники не злипалися.