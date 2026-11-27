Пісний лінивий голубець у духовці – чудова альтернатива традиційним голубцям, яка не потребує багато часу на приготування. Страва складається з кількох шарів капусти, сочевиці та рису, доповнених овочами й ароматними спеціями. Завдяки сочевиці голубець виходить поживним і містить рослинний білок. Рецепт опублікував сайт «Золотоноша».

Інгредієнти

Червона сочевиця 200 г Рис 150 г Капуста 350 г Морква 150 г Свіжий імбир 1 ч. л. Соняшникова олія 3 ст. л. Томатна паста 2 ст. л. Вода 300 мл Сіль до смаку Спеції до смаку

Спосіб приготування:

Крок 1 Залийте сочевицю водою та залиште замочуватися на ніч. Наступного дня злийте воду й подрібніть крупу блендером.

Крок 2 Відваріть рис у підсоленій воді приблизно 10 хвилин, щоб він залишився напівготовим.

Крок 3 Очистьте моркву та натріть її на великій тертці. Розігрійте на сковороді соняшникову олію й обсмажте моркву до золотистого кольору. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Додайте до моркви подрібнену сочевицю, натертий імбир, сіль і спеції. Перемішайте та обсмажуйте ще 5–7 хвилин.

Крок 5 Відокремте капустяне листя від качана та зріжте товсті прожилки. Викладіть половину листя на дно форми для запікання.

Крок 6 Розподіліть поверх капусти шар сочевиці з морквою, а потім рівномірно викладіть напівготовий рис. Накрийте рештою капустяного листя.

Крок 7 Розведіть томатну пасту у 300 мл води та рівномірно полийте отриманим соусом голубець.