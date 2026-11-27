Великий пісний лінивий голубець у духовці. Рецепт дня
Пісний лінивий голубець у духовці – чудова альтернатива традиційним голубцям, яка не потребує багато часу на приготування. Страва складається з кількох шарів капусти, сочевиці та рису, доповнених овочами й ароматними спеціями. Завдяки сочевиці голубець виходить поживним і містить рослинний білок. Рецепт опублікував сайт «Золотоноша».
Інгредієнти
|Червона сочевиця
|200 г
|Рис
|150 г
|Капуста
|350 г
|Морква
|150 г
|Свіжий імбир
|1 ч. л.
|Соняшникова олія
|3 ст. л.
|Томатна паста
|2 ст. л.
|Вода
|300 мл
|Сіль
|до смаку
|Спеції
|до смаку
Спосіб приготування:
Крок 1
Залийте сочевицю водою та залиште замочуватися на ніч. Наступного дня злийте воду й подрібніть крупу блендером.
Крок 2
Відваріть рис у підсоленій воді приблизно 10 хвилин, щоб він залишився напівготовим.
Крок 3
Очистьте моркву та натріть її на великій тертці. Розігрійте на сковороді соняшникову олію й обсмажте моркву до золотистого кольору.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Додайте до моркви подрібнену сочевицю, натертий імбир, сіль і спеції. Перемішайте та обсмажуйте ще 5–7 хвилин.
Крок 5
Відокремте капустяне листя від качана та зріжте товсті прожилки. Викладіть половину листя на дно форми для запікання.
Крок 6
Розподіліть поверх капусти шар сочевиці з морквою, а потім рівномірно викладіть напівготовий рис. Накрийте рештою капустяного листя.
Крок 7
Розведіть томатну пасту у 300 мл води та рівномірно полийте отриманим соусом голубець.
Крок 8
Накрийте форму фольгою та поставте в розігріту до 200 °C духовку на 40 хвилин.
Крок 9
За 10 хвилин до завершення приготування зніміть фольгу, щоб верхній шар капусти трохи підрум’янився.
Крок 10
Дістаньте готовий голубець із духовки, дайте йому трохи охолонути, наріжте порційними шматочками та подавайте до столу.