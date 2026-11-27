Як правильно розтопити вершкове масло: три прості способи
Розтопити вершкове масло нескладно, проте за надто високої температури воно може підгоряти або розбризкуватися. Щоб цього уникнути, важливо правильно підібрати посуд і контролювати нагрівання. Канадська асоціація виробників молока розповідає про три прості способи та пояснює, що варто врахувати в кожному випадку.
1. Як розтопити масло на плиті
Цей спосіб потребує трохи більше часу, проте дає змогу рівномірно розтопити масло й уникнути розбризкування.
Покладіть продукт в каструлю та нагрівайте на дуже слабкому вогні, періодично помішуючи. Щойно масло стане рідким, зменште вогонь або зніміть каструлю з плити, щоб масло не потемніло. За температури понад 140°C воно може підгоріти.
2. Як розтопити масло в мікрохвильовій печі
Це найшвидший варіант, однак важливо стежити за процесом, щоб не перегріти масло. Наріжте його невеликими шматочками та покладіть у відповідний посуд, придатний для використання у мікрохвильовій печі.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Встановіть низьку потужність і нагрівайте протягом 15–30 с залежно від кількості продукту. Якщо він не розтанув повністю, перемішайте та поставте в мікрохвильовку ще на 5–10 с.
Щоб уникнути розбризкування, накрийте посуд трохи зволоженим паперовим рушником. Він не повинен бути надто мокрим, адже потрапляння зайвої води в гарячий жир може спричинити появу бризок.
3. Як розтопити масло в духовці
Цей метод особливо зручний під час приготування випічки.
Поки духовка розігрівається, поставте в неї форму з маслом приблизно на 2 хв. Потім обережно дістаньте її та розподіліть розтоплене масло по стінках. Однак слід робити це обережно, щоб не обпектися.