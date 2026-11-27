Масло легко підгорає за високої температури

Розтопити вершкове масло нескладно, проте за надто високої температури воно може підгоряти або розбризкуватися. Щоб цього уникнути, важливо правильно підібрати посуд і контролювати нагрівання. Канадська асоціація виробників молока розповідає про три прості способи та пояснює, що варто врахувати в кожному випадку.

1. Як розтопити масло на плиті

Цей спосіб потребує трохи більше часу, проте дає змогу рівномірно розтопити масло й уникнути розбризкування.

Покладіть продукт в каструлю та нагрівайте на дуже слабкому вогні, періодично помішуючи. Щойно масло стане рідким, зменште вогонь або зніміть каструлю з плити, щоб масло не потемніло. За температури понад 140°C воно може підгоріти.

2. Як розтопити масло в мікрохвильовій печі

Це найшвидший варіант, однак важливо стежити за процесом, щоб не перегріти масло. Наріжте його невеликими шматочками та покладіть у відповідний посуд, придатний для використання у мікрохвильовій печі.

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Встановіть низьку потужність і нагрівайте протягом 15–30 с залежно від кількості продукту. Якщо він не розтанув повністю, перемішайте та поставте в мікрохвильовку ще на 5–10 с.

Щоб уникнути розбризкування, накрийте посуд трохи зволоженим паперовим рушником. Він не повинен бути надто мокрим, адже потрапляння зайвої води в гарячий жир може спричинити появу бризок.

3. Як розтопити масло в духовці

Цей метод особливо зручний під час приготування випічки.

Поки духовка розігрівається, поставте в неї форму з маслом приблизно на 2 хв. Потім обережно дістаньте її та розподіліть розтоплене масло по стінках. Однак слід робити це обережно, щоб не обпектися.