Вміст жиру впливає на текстуру, консистенцію та смак страви

Масло – це один з інгредієнтів, який може суттєво змінити результат приготування страви, особливо якщо йдеться про тістечка та випічку. Вміст жиру впливає на текстуру, консистенцію та смак їжі, тому не всі продукти з полиці можна використовувати однаково. Ziare розповідає, у чому ж різниця між маслом 65% та 82% жирності.

Масло отримують шляхом відділення молочного жиру від рідкої частини, а співвідношення жиру та води в ньому може відрізнятися. Цей продукт має містити від 80% до 90% молочного жиру та не більше 16% води. Товари з нижчим вмістом жиру формально належать до інших категорій, хоча в повсякденному житті їх теж часто називають маслом.

Яка різниця між маслом 65% та 82%?

Головна відмінність полягає у кількості води. Масло із 65% жирності містить більше рідини, тоді як продукт з 82% жирності має вищу концентрацію молочного жиру. Саме ця деталь стає важливою, коли ми готуємо за рецептами, в яких пропорцій потрібно дотримуватися з точністю.

Для тортів, печива, круасанів, листкового або ніжного тіста масло з 82% жирності, як правило, є правильним вибором. Менша кількість води сприяє отриманню ніжної та насиченої текстури й може допомогти кондитерським виробам пропектися та рівномірно підрум’янитися.

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Масло з 65% жирності можна використовувати для щоденного споживання або у простих стравах. Воно підходить для бутербродів, омлетів або для обсмажування деяких інгредієнтів.