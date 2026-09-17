Гарбуз – один із найуніверсальніших осінніх продуктів, адже з нього можна приготувати не лише кашу чи суп. Він добре смакує у випічці, закусках, основних стравах і навіть десертах. Його ніжна текстура та солодкуватий смак легко поєднуються з різними спеціями, овочами, сиром і м’ясом. ZAXID.NET зібрав 5 цікавих рецептів із гарбуза, які допоможуть урізноманітнити осіннє меню.

Солодкі гарбузові котлетки стануть чудовим варіантом для простого та ароматного сніданку. Вони виходять ніжними всередині, із золотистою скоринкою та приємним ароматом кориці. Мед додає страві природної солодкості, а за бажанням його можна замінити цукром. Приготування не займе багато часу, тому такі котлетки легко зробити навіть у будній день.

Гарбузові пампушки стануть цікавою альтернативою традиційній випічці до борщу. Гарбуз додає тісту ніжності, м’якості та приємного смаку.

Гарбузовий суп карі – ніжна перша страва з насиченим ароматом спецій і приємним зігрівальним ефектом. Його готують на овочевому бульйоні з кокосовим молоком, яке пом’якшує спеції.

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Манти з гарбузом – незвична ситна страва з еластичного тіста та соковитої начинки з гарбуза. Їх готують на парі, завдяки чому оболонка залишається м’якою, а середина – ніжною.

Чизкейк із гарбузом і пеканами поєднує ніжну кремову начинку, розсипчасту пісочну основу та пряний аромат кориці, імбиру й мускатного горіха.