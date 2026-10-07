Не завжди варто додавати її в каструлю відразу

Чи варто солити воду під час варіння буряка – питання, щодо якого навіть досвідчені кухарі мають різні думки. Додавати сіль одразу не завжди доцільно, адже на результат впливають також кількість води та момент, коли овоч приправляють. Pysznosci розповідає, коли найкраще використовувати сіль, щоб буряк зберіг свій яскравий колір та соковитість.

Чи потрібно солити буряк?

У воду, в якій варяться цілі буряки, не варто додавати сіль. Овочі мають шкірку, яка обмежує проникнення приправи всередину, тому смаковий ефект буде незначним. Сіль також не скоротить час варіння і не зробить колір буряків більш насиченим.

Набагато важливіше варити буряки в шкірці, не відрізаючи кінчик кореня та місця, де були листки. Інакше сік почне витікати у воду, а буряки стануть світлішими та менш соковитими.

Після варіння достатньо трохи охолодити буряки й шкірка має знятися без зусиль.

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Коли найкраще посолити буряк?

Сіль краще додавати лише до очищеного та нарізаного буряка, коли ви плануєте щось із нього готувати. Так вам буде легше контролювати смак, особливо якщо до страви додаються солоні інгредієнти.