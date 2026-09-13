Чизкейк із гарбузом і пеканами поєднує ніжну кремову начинку, розсипчасту пісочну основу та пряний аромат кориці, імбиру й мускатного горіха. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти Для основи Борошно 250 г Масло 125 г Цукор тростинний коричневий 50 г Жовтки 1 шт. Холодна вода 15 мл Мускатний горіх 1 шт. Для начинки Пюре гарбузове 425 г Сир м’який 250 г Яйця 2 шт Цукор тростинний коричневий 150 г Кориця мелена ½ ч. л Імбир мелений ½ ч. л Мускатний горіх мелений ½ ч. л Для подачі Горіх пекан 125 г Кленовий сироп 50 мл

Спосіб приготування:

Крок 1 Наріжте холодне масло кубиками. Змішайте його з борошном у чаші блендера до стану дрібної крихти або перетріть все руками. Додайте цукор і трохи натертого мускатного горіха, а також жовток і 15 мілілітрів холодної води. Швидко замісіть тісто в кулю.

Крок 2 Загорніть тісто в харчову плівку та поставте у холодильник на 20 хвилин, щоб воно стало більш еластичним і легко розкачувалося.

Крок 3 Розкачайте охолоджене тісто на присипаній борошном поверхні до кола, трохи більшого за форму діаметром 22 сантиметри. Викладіть тісто у форму, зробіть надколи виделкою та знову охолодіть протягом 20 хвилин. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Розігрійте духовку до 180 °C. Накрийте основу пергаментом, засипте вантажем і випікайте 12 хвилин. Потім заберіть вантаж і пергамент та допікайте ще 8–10 хвилин до світло-золотистого кольору.