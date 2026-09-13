Чизкейк із гарбузом і пеканами. Рецепт дня
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Чизкейк із гарбузом і пеканами поєднує ніжну кремову начинку, розсипчасту пісочну основу та пряний аромат кориці, імбиру й мускатного горіха. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Для основи
|Борошно
|250 г
|Масло
|125 г
|Цукор тростинний коричневий
|50 г
|Жовтки
|1 шт.
|Холодна вода
|15 мл
|Мускатний горіх
|1 шт.
|Для начинки
|Пюре гарбузове
|425 г
|Сир м’який
|250 г
|Яйця
|2 шт
|Цукор тростинний коричневий
|150 г
|Кориця мелена
|½ ч. л
|Імбир мелений
|½ ч. л
|Мускатний горіх мелений
|½ ч. л
|Для подачі
|Горіх пекан
|125 г
|Кленовий сироп
|50 мл
Спосіб приготування:
Крок 1
Наріжте холодне масло кубиками. Змішайте його з борошном у чаші блендера до стану дрібної крихти або перетріть все руками. Додайте цукор і трохи натертого мускатного горіха, а також жовток і 15 мілілітрів холодної води. Швидко замісіть тісто в кулю.
Крок 2
Загорніть тісто в харчову плівку та поставте у холодильник на 20 хвилин, щоб воно стало більш еластичним і легко розкачувалося.
Крок 3
Розкачайте охолоджене тісто на присипаній борошном поверхні до кола, трохи більшого за форму діаметром 22 сантиметри. Викладіть тісто у форму, зробіть надколи виделкою та знову охолодіть протягом 20 хвилин.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Розігрійте духовку до 180 °C. Накрийте основу пергаментом, засипте вантажем і випікайте 12 хвилин. Потім заберіть вантаж і пергамент та допікайте ще 8–10 хвилин до світло-золотистого кольору.
Крок 5
Змішайте гарбузове пюре, м’який сир, яйця, цукор тростинний, корицю, імбир і мускатний горіх до однорідної маси. Вилийте начинку на підпечену основу та випікайте 30 хвилин. Викладіть пекани колами, змастіть кленовим сиропом і випікайте ще 15 хвилин. Страва має повністю охолонути, і її можна подавати на стіл.