Одна з причин, через яку меренговий рулет ламається – занадто пересушена основа

Меренговий рулет може тріскатися під час згортання, розсипатися на шматки або навіть прилипати до пергаменту. Причина криється не в самому рецепті, а в деяких нюансах приготування. Ukr.Media розповідає, які помилки псують десерт.

Помилка 1. Надто висока температура випікання.

Одна з причин, через яку меренговий рулет ламається – занадто пересушена основа. Убільшості рецептів зазначається, що меренгу слід випікати 30 хвилин при 150°C. І в цьому полягає головна проблема.

За однакової температури стара духовка й сучасна електрична можуть давати різний результат. Якщо випікати меренгу з конвекцією протягом 30 хвилин, вона може пересохнути. Корж втратить забагато вологи й трісне під час згортання.

Щоб ваш рулет вийшов хрустким зовні, але залишився гнучким, йому потрібен делікатний жар. Найкраще використовувати режим «верх-низ» без конвекції. А ось час випікання краще контролювати візуально: щойно з’явилася тонка рум’яна скоринка, яка злегка пружинить при легкому натисканні – слід діставати.

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Помилка 2. Неправильний пергамент

Меренга складається зі збитих білків і цукру, тому після випікання може сильно прилипати до поверхні. Тому якщо викласти її на звичайний дешевий пергамент, то під час випікання вона намертво прилипне до нього.

Щоб цього уникнути, краще використовувати силіконізований пергамент або якісний тефлоновий килимок. До них меренга не прилипає взагалі. Після приготування корж можна перевернути на інший аркуш такого самого паперу й обережно зняти нижній шар.

Помилка 3. Ігнорування вологості на кухні

У багатьох рецептах радять залишити корж на столі на 30 хвилин, щоб він охолов. Проте варто враховувати вологість у приміщенні. Меренга гігроскопічна – легко вбирає вологу з повітря. Якщо її забагато, за 30–40 хвилин хрустка скоринка може розмокнути, стати липкою й тягучою. Перезволожений корж втрачає міцність і може розвалитися під вагою крему.

Так, основу все ж потрібно охолоджувати, але не варто залишати її на столі надовго. Щойно корж досягне кімнатної температури, його треба одразу змащувати кремом і згортати.