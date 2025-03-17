Якщо ви хочете використовувати їх час від часу, маргарин є більш здоровим вибором за умови, що ви виберете його правильно

Чи помічали ви різницю у смаку між тортом на маслі та випічкою з маргарином? Обидва продукти мають свої особливості, але що з них обрати? Shuba розповідає, який варіант краще обрати для випічки.

Що краще для випічки

Масло може висушити бісквітні коржі, а маргарин зберігає бісквіт м’яким та допомагає тісту рівномірно піднятися.

У тортах, печиві та тістечках масло (несолоне) дає більш насичений смак. Це можна пояснити як мінімум тим, що його готують із вершків, а маргарин – з олії. Високий вміст жиру у маслі також надає випічці текстуру. З маргарину, який містить більше води та менше жиру, може вийти тонке печиво, яке розповзеться в процесі випікання та може підгоріти.