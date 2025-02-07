Багато хто звик гасити соду оцтом перед додаванням у тісто, але насправді так робити не потрібно

Сода та розпушувач виконують одну функцію – допомагають тісту піднятися при запіканні та роблять його повітряним. Але не завжди ці інгредієнти є взаємозамінними. УНІАН розповідає, у яких випадках використовувати кожен із них, щоб уникнути неприємних сюрпризів під час випікання.

Коли використовувати соду

Дія соди в випічці заснована на простій хімічній реакції. Луг в складі соди вступає в реакцію з кислими компонентами і виділяє бульбашки повітря. Тісто стає повітряним і швидко піднімається при готуванні.

Тому щоб сода правильно подіяла, в тісті повинні бути кислі інгредієнти: лимонний сік, кефір, кисле молоко, ягідний сік, сметана. Дуже повітряними і легкими з содою виходять млинці на кислому молоці або оладки.

Чи потрібно гасити соду оцтом

Багато хто звик гасити соду оцтом перед додаванням у тісто, але насправді так робити не потрібно. Якщо погасити соду ще в ложці, то бульбашки повітря виділяться не в тісто, а просто лопнуть в ложці. Замість гасіння просто змішайте соду в тісті з кислими інгредієнтами.

Коли потрібно додавати розпушувач в тісто

До складу розпушувача входить борошно, сода і кислий компонент, з якою сода реагує. Розпушувач ми додаємо в тісто в тому випадку, якщо кислі компоненти не використовуються. З ним виходять хороші бісквіти і печиво.

Але запам’ятайте, що він може не спрацювати, якщо довго зберігався відкритим і в нього потрапила волога. Тому розпушувач краще купувати в маленьких пакетиках.

Розпушувач вступає в реакцію одразу після додавання рідких інгредієнтів. Тому вироби з розпушувачем рекомендується одразу відправляти в духовку, поки реакція не закінчилася.