Якщо ви знайшли в борошні шкідників, з’являється питання, чи можна його використовувати

Борошно – це основний продукт на кухні, який використовується для випічки та приготування різноманітних страв. Проте, навіть у ньому можуть з'явитися неприємні шкідники, які можуть зіпсувати не лише сам продукт, а й ваше здоров'я. Якщо ви помітили жучків у борошні, не поспішайте його викидати – є кілька способів позбутися від них. УНІАН пише, чому вони з'являються та як можна врятувати борошно.

Чому жучки з'являються у борошні

Основною причиною появи шкідників у борошні є недотримання правил зберігання чи транспортування продукту. Яйця комах можуть потрапити в борошно ще на етапі фасування або під час його придбання. У результаті, навіть при ідеальних умовах зберігання в будинку, комахи можуть почати активно розвиватися, якщо продукт не був належним чином оброблений.

Чи можна використовувати борошно з жуками

Якщо ви знайшли в борошні шкідників, з’являється питання, чи можна його використовувати. Відповідь однозначна – якщо комахи вже оселилися в продукті, вживати таке борошно в їжу не варто. Продукти життєдіяльності жуків можуть спричиняти шлунково-кишкові розлади або алергічні реакції, тому навіть після обробки борошна не можна бути впевненим у його безпеці для організму.

Як позбутися жуків

Якщо шкідників виявлено небагато, і ви хочете спробувати врятувати борошно, ось кілька кроків:

очистіть борошно від усіх дорослих комах. Це можна зробити вручну або за допомогою сита;

від усіх дорослих комах. Це можна зробити вручну або за допомогою сита; просійте борошно кілька разів, щоб позбутися дрібних залишків шкідників;

кілька разів, щоб позбутися дрібних залишків шкідників; температурна обробка: для того, щоб знищити яйця комах, борошно можна заморозити на кілька днів або прогріти в духовці при температурі 50-60 градусів протягом півгодини;

для того, щоб знищити яйця комах, борошно можна заморозити на кілька днів або прогріти в духовці при температурі 50-60 градусів протягом півгодини; після обробки зберігайте борошно в герметичних контейнерах (скляних, пластикових чи металевих), щоб уникнути повторного заселення шкідниками.

У випадку, якщо жуків занадто багато, безпечніше позбутися такого борошна і придбати нове.