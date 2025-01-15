Приготування помідорів разом з м’ясом або рибою у фользі не рекомендується

Фольга стала незамінним помічником у приготуванні страв. Її часто використовують для запікання м’яса та овочів. Pixelinform повідомляє, що є й продукти, які краще готувати без її використання.

Картопля

Картопля містить багато соку, тому при запіканні у фользі вона стає водянистою. Замість апетитних рум’яних шматочків ви отримаєте м’яку, майже варену страву. Якщо хочете хрустку скоринку, запікайте картоплю без фольги.

Помідори

Приготування помідорів разом з м’ясом або рибою у фользі не рекомендується. Кислоти, що містяться у цих продуктах, вступають у реакцію з алюмінієм, що може надати їжі неприємного металічного присмаку.

Капуста

Білокачанна капуста, запечена у фользі, часто втрачає свій природний смак і стає непрезентабельною. Вона виділяє багато соку, через що більше вариться, ніж запікається, і набуває небажаного металічного присмаку.

Страви зі спеціями

Спеції, такі як паприка, гострий перець або кумин, при високих температурах взаємодіють з алюмінієм. Це може змінити смак страви.