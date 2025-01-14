Вам потрібно запікати розкладений в один шар арахіс в духовці 10-15 хвилин при температурі 180 °C

Арахіс – смачний та корисний продукт, але його лушпиння може стати справжнім випробуванням для багатьох, адже очищення займає багато часу. Pixelinform розповідає, як швидко почистити арахіс від лушпиння.

Сковорода на допомогу

Якщо обсмажити арахіс на сковорідці на середньому вогні, періодично помішуючи, а потім дати йому охолонути, то почистити лушпиння буде набагато легше. Вам залишиться лише обробити горішки руками, трохи стискаючи ядра.

Використовуємо духовку

Ще один простий спосіб – запікання арахісу в духовці. Вам потрібно запікати розкладений в один шар арахіс в духовці 10-15 хвилин при температурі 180 °C.

Після цього дочекайтеся, поки горіхи охолонуть, перекладіть їх у контейнер з кришкою і добре потрясіть – лушпиння відокремиться від ядер саме собою.

Тепла вода на допомогу

Для цього методу вам знадобиться тепла вода, в якій необхідно замочити арахіс на 15-20 хвилин. Через вказаний час ви зможете легко зняти оболонку пальцями.