Не всі страви готуються швидко та легко – іноді це залежить від складності приготування або ж від особливостей інгредієнтів. Один із таких складних продуктів – буряк. УНІАН розповідає, як швидко й без зайвих труднощів його зварити.

Встановіть таймер на 10 хвилин і запустіть мікрохвильовку, перевіряйте процес кожні 3-4 хвилини, відкриваючи дверцята.

Покладіть буряк на тарілку, налийте трохи води (приблизно на третину), проткніть виделкою або зубочисткою в кількох місцях, а потім накрийте його поліетиленовим пакетом і поставте в мікрохвильовку.

Помийте та очистіть буряк, потім помістіть його на тарілку. Якщо він великого розміру, слід розрізати його на кілька однакових частин, так буряк приготується рівномірно.

Виставте режим «Тушкування» або «Суп». Залийте буряк водою так, щоб він занурився наполовину і запускайте приготування.

Великі плоди поріжте на однакові частини, так, щоб вони не відрізнялися одна від одної, так буряк зможе приготуватися рівномірно.

Помийте та почистіть буряк, потім помістіть його на тарілку. Якщо коренеплід великого розміру, слід так само розрізати його на кілька однакових частин.

Потім виклавши буряк на тарілку, залийте його водою на третину і так само проткніть виделкою або зубочисткою в декількох місцях.