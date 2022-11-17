Підзимовий посів буряку доцільний тоді, коли літо за прогнозами очікується коротке

Буряк цінний своїми смаковими якостями і корисними властивостями, тому його культивують не лише на приватних ділянках, а й у промислових масштабах. Чимало сортів можна посадити під зиму, щоб отримати більш ранні сходи. Підзимовий посів буряку доцільний і тоді, коли літо за прогнозами очікується коротке. За зиму насіння в холодному ґрунті загартується, набуде стійкості до холодних температур, хвороб і шкідників, набухне, а в березні або на початку квітня почне активно проростати. Єдиним недоліком такого буряку буде його погана лежкість. Розповідаємо, коли та як потрібно садити під зиму буряк у 2022 році.

Коли садити

Підзимовий посів буряку у відкритий ґрунт в залежності від клімату місцевості та погоди здійснюють з жовтня до кінця листопада, після того, як буде посіяна під зиму морква. Поспішати з посівом не можна: треба переконатися, що ґрунт промерз до -4⁰C, денна температура не перевищує +2⁰C, нічна – -3⁰C, а потепління до зими вже не буде.

Підготовка до посадки

На одному й тому ж місці буряк можна вирощувати тільки через три-чотири роки. Добре росте ця культура на ділянках, де росли цибуля, конюшина, гарбузові, пасльонові та бобові культури. Не можна сіяти буряк після капусти, мангольда, моркви, шпинату, ріпаку та картоплі: ці рослини, як і буряк, мають потребу в одних і тих самих поживних речовинах, і попередники можуть сильно виснажити ґрунт. Садити найкраще холодостійкі сорти, які не стрілкуються.

Ділянка має бути постійно освітлена сонцем, її потрібно підготувати за кілька тижнів заздалегідь. На ділянці, де близько залягають ґрунтові води, потрібно зробити для буряку високі гряди заввишки як мінімум 25 см. Не підходять буряку кислі й глинисті ґрунти. Нейтралізувати кисле середовище і розпушити ґрунт можна, перекопавши його на штик лопати з вапном, доломітовим борошном або деревною золою.

Під час перекопування потрібно видалити бур’яни, коріння попередніх культур і підживити землю перегноєм з розрахунку 3 кг на кожен м², золою або фосфатами. Якщо органіка вносилася під попередню культуру, перегній не знадобиться. Також буряк потребує багато калію.

Як садити

Розрівняйте поверхню, проріжте в ній борозни завглибшки 3 см на відстані 20 см одна від одної, але не доводьте їх до краю грядки, щоб талі води не вимили насіння з ґрунту. Насіння та земля мають бути сухими. Якщо на час посадки випав сніг, його потрібно змести.

Розкладіть насінини в борозенки з кроком 10 см і засипте їх заздалегідь заготовленою сухою і теплою ґрунтосумішшю, що складається з рівних частин городньої землі, піску і перепрілого компосту. Поверхню грядки замульчуйте шаром сухого торфу товщиною 3 см, поливати її не потрібно. Якщо у вас дуже холодні зими, укладіть поверх мульчі шар тирси, сухого листя або ялинового гілля, а після снігопаду накидайте на грядку невелику кучугуру.

Навесні, як тільки зійде сніг, укриття з грядки потрібно прибрати, щоб паросткам не довелося крізь нього пробиватися. Поверхню слід злегка розпушити, бажано також полити розчином азотного добрива, щоб прискорити дозрівання коренеплодів. До появи перших сходів тримайте посадку під плівкою.

За матеріалами «Флорист-Х», «Ґанок»

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