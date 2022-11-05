Підзимний посів моркви дозволяє отримати урожай на два тижні швидше за ранні сорти

Посів моркви під зиму набуває все більшої популярності, адже дозволяє отримати урожай на два тижні раніше, ніж дозріють найбільш ранні сорти. Крім того, часу на інші городні справи, яких навесні чимало, буде більше. Розповідаємо, коли та як потрібно садити моркву під зиму у 2022 році.

Коли садити моркву під зиму у 2022 році

Час посадки моркви залежить від клімату місцевості й від осінньої погоди. Варто сіяти моркву тільки тоді, коли настануть стійкі холоди й середньодобова температура триматиметься в межах від 0 до +2°С. Якщо висадити зарано, то насіння проросте ще восени і сходи зиму не переживуть.

Згідно з посівним календарем, у листопаді сприятливі дні для посадки моркви – 7, 9, 12-14, 20-22, 26, 27. У грудні сприятливими днями для посадки коренеплодів є 1, 2, 21, 25, 27-31 числа.

Підготовка грядки до посадки

Морква любить пухкий, родючий, добре дренований ґрунт без ухилу. Також бажано, щоб грядка перебувала на невеликому підвищенні. Завдяки цьому навесні земля швидше прогріється і насіння пробудиться. Оптимальний рівень кислотності – pH 6-7. При необхідності проводять розкислення доломітовим борошном до потрібного рівня, а також знезараження грядок марганцівкою.

Грядку під моркву потрібно приготувати заздалегідь, до холодів. Розгорніть глибоко перекопаний ґрунт, зробіть у ньому борозенки завглибшки 3 см, ущільніть їх дно й чекайте заморозків. Міжряддя має бути шириною не менше 30 см. Можна попередньо підживити ділянку: на 1 м2 беремо приблизно 3 кг гною, 25 г суперфосфату та 10 г калійного добрива. Варто пам’ятати, що велика кількість гною робить ґрунт занадто кислим, а морква цього не любить. У збиту важку землю потрібно додати трохи піску та торфу, адже культура полюбляє рихлий ґрунт. Окремо підготуйте в мішках суху землю для закладення борозенок і органічне добриво – перегній, компост або їх суміш із торфом із розрахунку 4-5 відер на 1 м².

Найкращими попередниками для моркви вважаються огірки, цибуля, томат, кабачки, гарбузи, кавуни, патисони, картопля і капуста, особливо, якщо під них у ґрунт вносилися перегній або компост. Натомість після квасолі і петрушки моркву не вирощують. Так само не можна садити моркву на одному і тому ж місці два роки поспіль – слід витримати паузу в 4 роки, а після внесення в ґрунт свіжого гною – тільки через два.

Як садити моркву під зиму

Для посіву під зиму підходять ранні сорти, холодостійкі та стійкі до стрілкування, наприклад, «Вітамінна-6», «Шантане-2461», «Лосиноостровська-13», «Нантська-4» або «Незрівнянна». Насіння потрібно на чверть більше, ніж для весняному посіві, – звичайне свіже, що не піддавалося попередній обробці.

Посадка моркви восени проводиться, коли ґрунт промерзне на 5-8 см. Якщо випаде сніг, розчистіть грядку, посійте сухе насіння в борозенки, закрийте сухою землею, замульчуйте шаром заготовленої органіки завтовшки 3-4 см, ущільніть, щоб мульчу не роздуло вітром, і знову закидайте грядку снігом.

Якщо сніг до моменту посіву насіння ще не випав, накрийте грядку по мульчі ялиновим або сосновим гіллям, але після першого ж снігопаду накидайте зверху невеликий замет. Навесні, коли сніг почне танути, зніміть гілля, а якщо снігу випало забагато, то і частину снігу, щоб він швидше розтанув. Коли сніг зійде, встановіть на грядці металеві дуги та натягніть на них поліетилен або нетканий матеріал – цей захід прискорить появу сходів.

Коли рослини підростуть до 3-4 см, варто їх прорідити, залишивши на відстані 2-3 см одна від одної. Наступне проріджування моркви роблять уже тоді, як коренеплоди досягнуть розміру олівця, лишаючи між морквинами відстань у 5-6 см. Поливати озиму моркву варто 1-2 рази на тиждень у засушливу погоду.

За матеріалами «Флорист-Х», «Супермаркет насіння», «СонцеСад»

Більше корисних порад – у рубриці «Город»