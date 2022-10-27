Листопад – останній місяць, коли ще можна підготувати сад і город до зими

Листопад – це місяць, коли приходить час попрощатися з садом до весни. Але перші два тижні місяця, якщо погода дозволяє, цілком можна присвятити певним роботам на городі та у саду: утеплити молоді саджанці, посіяти під зиму все, що планувалося, прибрати в саду, підготувати грядки до весняного посіву тощо. А ще в листопаді треба не забути про вологозарядковий полив. У які дні найкраще виконувати ці всі роботи – підкаже місячний календар від «Зеленої садиби».

Посівний календар на листопад 2022 — сприятливі дні для посадки

Коренеплоди Буряк, морква, пастернак 7, 9, 12-14, 20-22, 26-27 Редька, ріпа 7, 9, 12-14, 20-22, 26-27 Редис 11, 13, 14 Селера, петрушка на корінь 7, 9, 12-14, 20-22, 26-27 Цибулеві Цибуля ріпчаста 12-14, 20-22, 26-27 Цибуля на зелень, шніт-цибуля 3-4, 7-9, 26-27, 30 Часник 7, 9, 13-14, 20-22, 26-27 Цибуля порей, єгипетська, рокамболь 11, 22 Овочі до столу та на зберігання Гострий та декоративний перець 22 Кале, пак-чой та інша листова капуста 3-4, 7, 9, 26-27, 30 Зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) 7, 9, 11-14, 20-22, 25, 30 Міцелій 20, 21 Зелень та трави Листовий салат 3-6, 30 Шпинат 3-4, 7, 9, 26-27, 30 Рукола, крес, листова гірчиця 3-4, 7, 9, 22, 26-27, 30 Мангольд та інші листові овочі 3-4, 7, 9, 26-27, 30 Щавель 3-4, 7, 9, 26-27, 30 Кріп та фенхель 3-4, 5-7, 9, 26-27, 30 Петрушка, кінза та селера на листя 3, 4, 22 Базилік, материнка, розмарин, інші трави 22 Лікарські та чайні культури 20-22, 25 Мікрозелень 3-4, 7, 9, 22, 26-27, 30 Ягідно-плодовий сад Суниця та полуниця 9-14, 22, 26-27 Яблуня 7, 9, 25-27 Абрикос, вишня, слива, персик 7, 9, 20-21, 25, 27 Груша, айва 7, 9, 20-21, 26-27 Черешня 7, 9, 14-16, 25 Волоський горіх, фундук 7, 9, 25, 30 Малина 9-14 Смородина 3-4, 12-17, 22, 26-27, 30 Аґрус та інші ягідники 7-14, 26-27 Глід 5-7, 9, 12-16, 22 Калина, шипшина, горобина, обліпиха 3-4, 7, 9-14, 25, 30 Виноград 3-4, 9-14, 20-22, 30 Декоративні рослини Однорічники 5-6, 14, 20-21, 26-27 Цибулинні та бульбові 3-4, 7, 9, 12-14, 17-19, 22, 26-27, 30 Трав’янисті багаторічники 7, 9, 12-22 Хвойні 15-19, 25 Живі огорожі 15-19, 25 Чагарники та дерева 7, 9, 15-19, 25 Сидерати 7, 9, 12-22, 25-27, 30 Кучеряві та плетисті культури 10-11, 17-19, 25-27 Крупноміри 17-19, 25

Найкращі дні для садових робіт у листопаді 2022

Боротьба з бур’янами (сапання) 2-3, 8, 21-26, 28-29 Розпушування та робота з ґрунтом 2-10, 25-26, 28-29 Пророщування насіння 3-4, 7, 9, 12-14, 20-23, 26-27, 30 Пікірування, проріджування 2-6, 9, 12-14, 20-21, 25-26 Поливи 3, 4, 7-9, 12-14, 22-23, 26-27, 30 Підживлення органічними та зеленими добривами 9, 12-14, 22-23 Підживлення мінеральними добривами 3, 4, 7, 13-14, 22-23, 26-27, 30 Компостування, закладка зелених добрив 2-5, 9, 12-14, 22-23, 28-29 Обрізка, омолодження, формування 4, 7, 22-23, 26-27 Прищипка пагонів 2-6, 27-28 Боротьба з шкідниками та хворобами 9-11, 14-19, 24, 28-29 Профілактичні обробки 10-11, 17-19, 25 Заготівля живців 3-4, 7, 9, 12-14, 26-27 Щеплення та окулювання 3-4, 7, 12-14, 26-27, 30 Чищення кори, побілка 5-6, 10-11, 15-16 Підготовка до зими, укриття рослин 4, 7, 22-23, 26-27 Снігозатримання 2-10, 25-26, 28-29 Обробка, розбір та ремонт теплиць та парників 18-20, 24-25 Прибирання на ділянці 2-3, 15-16, 18-21, 23, 30 Ремонтні та будівельні роботи 18-20 Захист саду та сховищ від гризунів 24, 25, 28, 29 Корчування 20-24 Чищення та підготовка до зими водойм, осушення комунікацій, осушення комунікацій 17, 18, 19 Збір врожаю 7, 10-11, 15-16, 24-25 Збір насіння 1-2, 5-6, 8, 15-16, 20-21, 25, 28-29 Збір лікарських трав та квітів 15-19, 21-22, 25-27 Консервація, сушіння 7, 9-11, 13-23, 25 Засолювання та квашення

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