Що робити на городі і в саду у листопаді 2022 року: посівний календар на місяць
Листопад – це місяць, коли приходить час попрощатися з садом до весни. Але перші два тижні місяця, якщо погода дозволяє, цілком можна присвятити певним роботам на городі та у саду: утеплити молоді саджанці, посіяти під зиму все, що планувалося, прибрати в саду, підготувати грядки до весняного посіву тощо. А ще в листопаді треба не забути про вологозарядковий полив. У які дні найкраще виконувати ці всі роботи – підкаже місячний календар від «Зеленої садиби».
Посівний календар на листопад 2022 — сприятливі дні для посадки
|
Коренеплоди
|
|
7, 9, 12-14, 20-22, 26-27
|
|
7, 9, 12-14, 20-22, 26-27
|
|
11, 13, 14
|
|
7, 9, 12-14, 20-22, 26-27
|
Цибулеві
|
|
12-14, 20-22, 26-27
|
|
3-4, 7-9, 26-27, 30
|
|
7, 9, 13-14, 20-22, 26-27
|
|
11, 22
|
Овочі до столу та на зберігання
|
|
22
|
|
3-4, 7, 9, 26-27, 30
|
|
7, 9, 11-14, 20-22, 25, 30
|
|
20, 21
|
Зелень та трави
|
|
3-6, 30
|
|
3-4, 7, 9, 26-27, 30
|
|
3-4, 7, 9, 22, 26-27, 30
|
|
3-4, 7, 9, 26-27, 30
|
|
3-4, 7, 9, 26-27, 30
|
|
3-4, 5-7, 9, 26-27, 30
|
|
3, 4, 22
|
|
22
|
Лікарські та чайні культури
|
20-22, 25
|
|
3-4, 7, 9, 22, 26-27, 30
|
Ягідно-плодовий сад
|
|
9-14, 22, 26-27
|
|
7, 9, 25-27
|
|
7, 9, 20-21, 25, 27
|
|
7, 9, 20-21, 26-27
|
|
7, 9, 14-16, 25
|
|
7, 9, 25, 30
|
|
9-14
|
|
3-4, 12-17, 22, 26-27, 30
|
|
7-14, 26-27
|
|
5-7, 9, 12-16, 22
|
|
3-4, 7, 9-14, 25, 30
|
|
3-4, 9-14, 20-22, 30
|
Декоративні рослини
|
|
5-6, 14, 20-21, 26-27
|
|
3-4, 7, 9, 12-14, 17-19, 22, 26-27, 30
|
|
7, 9, 12-22
|
|
15-19, 25
|
|
15-19, 25
|
|
7, 9, 15-19, 25
|
|
7, 9, 12-22, 25-27, 30
|
|
10-11, 17-19, 25-27
|
|
17-19, 25
Найкращі дні для садових робіт у листопаді 2022
|
Боротьба з бур’янами (сапання)
|
2-3, 8, 21-26, 28-29
|
Розпушування та робота з ґрунтом
|
2-10, 25-26, 28-29
|
Пророщування насіння
|
3-4, 7, 9, 12-14, 20-23, 26-27, 30
|
Пікірування, проріджування
|
2-6, 9, 12-14, 20-21, 25-26
|
Поливи
|
3, 4, 7-9, 12-14, 22-23, 26-27, 30
|
Підживлення органічними та зеленими добривами
|
9, 12-14, 22-23
|
Підживлення мінеральними добривами
|
3, 4, 7, 13-14, 22-23, 26-27, 30
|
Компостування, закладка зелених добрив
|
2-5, 9, 12-14, 22-23, 28-29
|
Обрізка, омолодження, формування
|
4, 7, 22-23, 26-27
|
Прищипка пагонів
|
2-6, 27-28
|
Боротьба з шкідниками та хворобами
|
9-11, 14-19, 24, 28-29
|
Профілактичні обробки
|
10-11, 17-19, 25
|
Заготівля живців
|
3-4, 7, 9, 12-14, 26-27
|
Щеплення та окулювання
|
3-4, 7, 12-14, 26-27, 30
|
Чищення кори, побілка
|
5-6, 10-11, 15-16
|
Підготовка до зими, укриття рослин
|
4, 7, 22-23, 26-27
|
Снігозатримання
|
2-10, 25-26, 28-29
|
Обробка, розбір та ремонт теплиць та парників
|
18-20, 24-25
|
Прибирання на ділянці
|
2-3, 15-16, 18-21, 23, 30
|
Ремонтні та будівельні роботи
|
18-20
|
Захист саду та сховищ від гризунів
|
24, 25, 28, 29
|
Корчування
|
20-24
|
Чищення та підготовка до зими водойм, осушення комунікацій, осушення комунікацій
|
17, 18, 19
|
Збір врожаю
|
7, 10-11, 15-16, 24-25
|
Збір насіння
|
1-2, 5-6, 8, 15-16, 20-21, 25, 28-29
|
Збір лікарських трав та квітів
|
15-19, 21-22, 25-27
|
Консервація, сушіння
|
7, 9-11, 13-23, 25
|
Засолювання та квашення