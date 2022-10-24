Посадка цибулі під зиму набуває все більшої популярності, адже щонайменше допомагає зекономити час навесні для інших городніх клопотів. Крім того, це дозволяє отримати більш ранній урожай. Розповідаємо, коли саме потрібно садити озиму цибулю в 2022 році та як.

Коли садити цибулю під зиму у 2022 році

Найкращий час посадки цибулі в місцевості з не дуже холодними зимами – з кінця жовтня до початку листопада, за 30-35 днів до настання стійких холодів. Слідкуйте за термометром: якщо температура опустилася до +5ºC і тримається кілька днів – час саджати цибулю. Загалом слід орієнтуватися по погоді: цибуля має встигнути до початку холодів відростити коріння, але не можна допустити появи паростків.

Згідно з посівним календарем, у жовтні сприятливими днями для посадки цибулі є 26, 27, 30 та 31 числа, у листопаді – 8, 9, 13, 22, 26, 27.

Підготовка грядки до посадки

Цибуля любить легкі, добре дреновані піщані ґрунти, удобрені компостом чи перегноєм, захищені від вітру ділянки. Перед посадкою грядку варто посипати золою (10 г на м2) і ще раз – після зняття мульчі навесні.

Добрими попередниками для цибулі вважаються всі зернові, крім вівса, а також кукурудза, буряк, гірчиця, ріпак, фацелія, горох, квасоля, вика, помідори, салат, огірки і будь-яка капуста. Можна вирощувати озиму цибулю другим урожаєм після збирання ріпаку, озимого ячменю, квасолі, гороху, редису, моркви та столового буряку, якщо ви встигли зібрати перший урожай до третьої декади липня.

Не варто саджати її після бобів, картоплі, петрушки, селери, люцерни та червоної конюшини. На одному місці цибулю можна вирощувати не більше двох років, наступного разу цибулю на цій ділянці можна висаджувати не раніше, ніж через чотири роки.

Як садити цибулю під зиму

Спершу цибулю треба посортувати: на зелень найкраще садити найбільші цибулини (більше 3 см в діаметрі), а дрібніші ідеальні для вирощування цибулі-ріпки. Замочувати посадковий матеріал перед посадкою не варто, він має бути сухим. Поливати після посадки грядку теж не треба.

Садимо в борозенки на глибину 5 см з кроком у 5-7 см. Відстань між борозенками – 15-20 см. З настанням стабільних морозів грядку треба замульчувати сухим листям, гілками хвойних дерев чи агроволокном. Якщо снігу взимку не буде, варто додатково накрити ділянку плівкою.

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