Оскільки частина живців може не прижитися, краще підготувати одразу кілька

Власну ялинку можна виростити самостійно, навіть якщо немає готового саджанця. Для цього використовують живці – невеликі пагони дорослого хвойного дерева, які за сприятливих умов можуть пустити коріння. Однак важливо правильно вибрати гілочки, підготувати їх до посадки та забезпечити належний догляд. «Експерт» розповідає, як розмножити ялинку живцями в домашніх умовах.

Які гілочки підходять для розмноження ялинки

Для живцювання обирайте здорові молоді пагони без пошкоджень, пожовклої хвої та ознак хвороб. Найкраще брати кілька гілочок із нижньої частини дорослого дерева. Зрізайте їх гострим продезінфікованим секатором, щоб не пошкодити рослину та не занести інфекцію.

Цей спосіб можна спробувати для зеленої та блакитної ялини. Заготовляти живці пропонують у листопаді, проте результат залежить від виду дерева, віку пагонів і умов укорінення. Варто враховувати, що живці хвойних рослин укорінюються повільно, і лише з частини з них виростуть молоді дерева.

Як підготувати живці до посадки

Спочатку з нижньої частини кожного пагона обережно приберіть хвою та бічні відростки. Ділянка, яку заглиблюватимете в ґрунт, має залишитися чистою. За потреби на нижній частині живця можна зробити кілька неглибоких надрізів, але не пошкоджуйте його надмірно.

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Підготовлені гілочки можна залишити у воді кімнатної температури на 8–24 год. Іноді радять додати у воду мед або цукор, але це необов’язково – переконливих доказів того, що це сприяє укоріненню хвойних живців, немає.

Як посадити гілочки ялинки

Для посадки підготуйте невеликі контейнери з дренажними отворами. Наповніть їх пухким субстратом, який добре пропускає воду й повітря. Для цього можна змішати торф із перлітом або крупним піском.

Заглибте нижню очищену частину живця в ґрунт, а потім обережно притисніть субстрат навколо нього, щоб гілочка трималася вертикально. Якщо плануєте виростити кілька деревець, посадіть живці в окремі ємності – так буде простіше доглядати за кожним із них.

Де тримати посаджені гілочки

Контейнери поставте у прохолодне місце, захищене від морозу та прямих сонячних променів. Підійде засклений балкон або невеликий парник, якщо там можна підтримувати відповідну температуру.

Щоб живці не пересихали, накрийте ємності прозорим ковпаком або плівкою. Водночас регулярно відкривайте накриття для провітрювання, інакше через надмірну вологість може з’явитися пліснява. Субстрат має залишатися злегка вологим, але вода не повинна застоюватися в контейнері.

Коли з’явиться коріння

Укорінення хвойних живців може тривати кілька місяців. Не поспішайте перевіряти результат, витягуючи гілочки із землі: так можна пошкодити корені, які тільки почали формуватися.

Також не орієнтуйтеся лише на появу нових бруньок. Молоді пагони можуть розвиватися завдяки запасам поживних речовин у самій гілочці, тому це ще не означає, що вона пустила коріння.

Оскільки частина живців може не прижитися, краще підготувати одразу кілька. Коли вони сформують достатньо міцну кореневу систему, молоді рослини можна буде поступово привчати до звичайних умов вирощування. Важливо пам’ятати, що отримати повноцінну новорічну ялинку за один сезон не вдасться: на формування дерева знадобиться кілька років.