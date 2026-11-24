ухонну губку іноді використовують як тимчасову накладку на підошву

Узимку тротуари часто вкриваються льодом, тож на них легко послизнутися. Щоб зробити підошву менш слизькою, дехто вдається до незвичного побутового лайфхаку – приклеює до неї жорстку частину кухонної губки. Видання Kerteszkedj розповідає, чи справді цей спосіб може допомогти.

Навіщо приклеювати кухонну губку до підошви взуття?

Такий варіант може стати тимчасовою альтернативою, якщо у вас відсутнє протиковзне покриття на взутті.

Для цього використовують абразивний шар губки, яким зазвичай відтирають засохлі залишки їжі з посуду. Його потрібно відокремити від м’якої основи, вирізати шматочки та приклеїти їх до підошви в передній частині та в ділянці п’яти.

За поясненням видання, абразивний шар може покращувати зчеплення підошви з утоптаним снігом і льодом. Проте на мокрому льоду ефективність цього способу знижується, оскільки губка намокає, а клей поступово втрачає міцність під дією вологи й солі.

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Тож губка – лише тимчасовий засіб на випадок, коли несподівано випав сніг, а під рукою немає нічого іншого. Для постійного використання цей спосіб не підходить.