Осінні дощі можуть швидко зіпсувати вашу улюблену пару взуття. Волога залишає плями, впливає на стан матеріалів і з часом може позбавити шкіру її природної м’якості. Peter Sheppard розповідає, як можна захистити взуття від води.

Чому водонепроникність має значення

Дощова погода може швидко зіпсувати взуття навіть під час звичайних щоденних прогулянок. Вологі тротуари, калюжі чи раптовий дощ поступово впливають на матеріал і зовнішній вигляд пари.

Якщо взуття не захистити від вологи, вода може проникати всередину, залишати плями на делікатних матеріалах і з часом пошкоджувати шкіру. Через це пара швидше втрачає охайний вигляд. Водовідштовхувальний засіб створює на поверхні захисний шар, завдяки якому краплі води скочуються, а не вбираються в матеріал.

Основні види засобів для гідроізоляції

Не кожен засіб є універсальним, і саме в цьому часто виникають труднощі:

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Гідроізоляційний спрей для взуття зазвичай є найкращим вибором для замші, нубуку, тканини та взуття зі змішаних матеріалів. Він простий у використанні та ідеально підходить для регулярного догляду.

Воски та креми краще підходять для гладкої шкіри. Вони створюють захисний шар і допомагають зберегти матеріал еластичним, щоб взуття не пересихало й довше мало охайний вигляд.

Спеціальні засоби можуть знадобитися для туристичного, спортивного або іншого функціонального взуття з додатковим захистом від вологи та негоди.

Як часто слід обробляти взуття водовідштовхувальним засобом?

Це залежить від матеріалу, частоти носіння та погодних умов. Взуття, яке часто використовують у дощову чи вологу погоду, потребує регулярнішого догляду, ніж пара, яку носять переважно в приміщенні або під час коротких виходів.

Повторно наносити захисний засіб варто тоді, коли вода перестає збиратися в краплі й починає швидше вбиратися в поверхню. Також обробку бажано оновлювати після ретельного чищення взуття.

Як правильно наносити засоби для гідроізоляції?

Почніть з чистого та сухого взуття. Якщо воно брудне або ще вологе, засіб не закріпиться належним чином.

Використовуйте засіб, що підходить саме для цього матеріалу.

Наносьте засіб легкими рухами, рівномірно розподіляючи його тонким шаром по поверхні взуття.