Після періоду зимового спокою бегонія поступово відновлює активний ріст

Кімнатна бегонія потребує поживних речовин для активного росту та формування бутонів. Особливо важливо правильно підбирати добрива в період цвітіння, адже надлишок одних елементів може стимулювати розвиток листя, але не сприяти появі квітів. Водночас регулярне підживлення не означає, що рослину потрібно щотижня поливати концентрованим розчином. «Експерт» пише, які добрива підходять бегонії та як часто їх вносити.

Які добрива потрібні бегонії на початку росту

Після періоду зимового спокою бегонія поступово відновлює активний ріст. У цей час їй потрібне збалансоване комплексне добриво з азотом, фосфором і калієм. Для початкового підживлення підійдуть препарати з приблизно однаковим співвідношенням цих основних елементів – NPK.

Азот допомагає рослині нарощувати зелену масу, фосфор бере участь у розвитку кореневої системи та обміні енергії, а калій підтримує загальний стан рослини. Збалансоване живлення на початку сезону допомагає бегонії підготуватися до подальшого цвітіння.

Чим підживлювати бегонію під час цвітіння

Коли на рослині починають з’являтися бутони, склад добрива варто змінити. У цей період краще обирати суміші з підвищеним вмістом фосфору та калію. Надмірна кількість азоту може сприяти активному росту листя, через що цвітіння буде менш рясним.

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Для підживлення можна використовувати готові добрива для квітучих кімнатних рослин, монофосфат калію або препарати із відповідним співвідношенням поживних елементів. Суперфосфат також містить фосфор, однак перед застосуванням потрібно враховувати його форму та рекомендації виробника щодо дозування.

Не варто вважати, що чим більше фосфору й калію отримає бегонія, тим більше квітів вона утворить. Надлишок мінеральних речовин може нашкодити корінню, тому важливо дотримуватися рекомендованих норм.

Як часто потрібно підживлювати бегонію

У період активного росту та цвітіння бегонію зазвичай удобрюють раз на 10–14 днів. Частота залежить від виду рослини, складу ґрунту, умов утримання та концентрації препарату.

Щотижневе підживлення також можливе, якщо використовувати дуже слабкий розчин і добриво призначене для такого способу внесення. Наприклад, концентрацію можна зменшити вчетверо порівняно з дозою, зазначеною виробником для звичайного підживлення. Однак не всі препарати підходять для настільки частого використання, тому спочатку перевірте інструкцію.

Якщо бегонія взимку майже не росте або перебуває у стані спокою, регулярно удобрювати її не потрібно. Підживлення відновлюють тоді, коли рослина знову починає активно розвиватися.

Як правильно вносити добрива, щоб не пошкодити коріння

Для кімнатної бегонії зручніше використовувати рідкі добрива, призначені для квітучих рослин. Вони легко розчиняються у воді та рівномірно розподіляються в субстраті. Гранульовані препарати частіше застосовують для рослин, які ростуть у відкритому ґрунті, але деякі з них підходять і для контейнерного вирощування.

Важливо не вносити концентрований розчин у суху землю. Спочатку полийте бегонію звичайною водою, а вже потім використовуйте поживну суміш відповідно до інструкції. Так можна зменшити ризик пошкодження коренів через високу концентрацію солей.

Не збільшуйте дозу, навіть якщо рослина цвіте слабко. Причиною малої кількості бутонів можуть бути недостатнє освітлення, неправильний полив, надто висока температура або невідповідний розмір горщика.

Чи можна використовувати органічні добрива

Для підживлення бегонії іноді застосовують кісткове борошно, компост і препарати на основі морських водоростей. Однак їхній склад і концентрація поживних речовин можуть відрізнятися, тому важливо враховувати рекомендації щодо використання.

Деревну золу варто застосовувати обережно: вона впливає на кислотність ґрунту та містить мінеральні солі. Якщо використовувати її без урахування потреб рослини й властивостей субстрату, можна порушити баланс поживних речовин.

Коли цвітіння завершується, а бегонія переходить у період спокою, підживлення скорочують або припиняють. Наступного разу добрива вносять із відновленням активного росту. Саме помірне та своєчасне живлення разом із належним освітленням і поливом допомагає підтримувати здоров’я рослини та сприяє рясному цвітінню.