Рослина бегонія утворює найвідоміший і найбільший рід родини Бегонієвих

Бегонії – це декоративні рослини, які можуть рости як в садках, так і вдома у вазонах. Вони мають різні форми, кольори листя і квітів, що робить їх досить універсальними для використання в дизайні ландшафту та інтер'єру. «Флористікс» розповідає про найпопулярніші види та сорти цієї рослини.

Бегонія королівська (Begonia rex)

Рослина родом зі Східної Індії. Це одна з найкрасивіших бегоній, на основі якої вивели численні декоративно-листяні сорти та гібриди. У неї потовщене кореневище й красиве, велике, голе або слабкоопушене листя завдовжки до 30 і завширшки до 20 см несиметричної серцеподібної форми з хвилястими або нерівномірно зубчастими краями бронзово-коричневого, оксамитувато-малинового або червоно-фіолетового забарвлення, які іноді прикрашають червоно-фіолетові або сріблясті плями.

Найкращі сорти:

«Картахена» – сорт із темно-зеленим округлим листям, загорнутим черепашкою. Темно-коричнева середина листка в міру дорослішання рослини набуває сливового відтінку. Зелене тло листка вкрите плямами сріблястого кольору з рожевим світінням;

«Сільвер Грінхарт» – рослина зі сріблястим листям косо-серцеподібної форми зі смарагдово-зеленою облямівкою в сріблястих бризках.

«Шокола Крим» – середина спірально закрученого листка цього сорту має соковито-сливовий відтінок, а основна частина пластини сріблястого кольору з рожевим вилиском.

«Івнінг Глоу» – сорт із середньої величини листям і яскраво-малиновим центром, з якого по малиновому полю розходяться зеленувато-коричневі жилки. Край листової пластини малинового кольору.

«Алілуя» – сорт із великим, спірально закрученим біля черешків ніжно-фіолетовим листям зі сріблястим відтінком. Центр і край листової пластини вишневого кольору, а між ними проходить широка яскраво-зелена смуга, суцільно вкрита сріблястими цятками.

Тигрова бегонія (Begonia bowerae)

Це невисока рослина – сягає не більше 25 см – із повзучим стеблом і листям світло-зеленого кольору з чорними або коричневими плямами по краях. Нижня сторона листової пластини опушена. Світло-рожеві непоказні квітки зібрані в пониклі пухкі суцвіття. У природі цей вид зустрічається рідко, але завдяки проведеній селекціонерами гібридизації було виведено безліч дуже ефектних сортів.

Найкращі сорти:

«Тайгер» – рослина з повзучим стеблом, сягає у висоту 10 см. Листя оксамитове, бронзове з візерунком, уздовж жилок – коричнева смуга, черешки червонуваті, плямисті.

«Клеопатра» – у цього сорту листя, вкрите світлими волосинками, змінює забарвлення залежно від освітлення, нижня сторона листової пластини червоного або бордового кольору.

Бегонія коралова (Begonia corallina)

Напівчагарникова рослина з тропічних лісів Бразилії, в кімнатних умовах сягає висоти близько 1 м. Стебла у цього виду прямостоячі, голі, нагадують бамбук. Листя з зубчастими краями, довгасте, яйцеподібне, завдовжки до 20 і завширшки до 7 см. Верхня сторона листової пластини темно-зелена зі сріблястими цятками, нижня сторона світло-зелена. Квітки на коралових квітконосах зібрані в гронові суцвіття.

Найвідоміші сорти:

«Люцерна» – рослина з великими зеленими листками з зубчастими краями, вкритими зверху пластини сріблястими плямами. Нижня сторона червона.

«Президент Карно» – сорт із розсіченим біля основи пластини щитовидним листям зі слабкозубчастим краєм. Довжина листя до 30 см, ширина до 15, по зеленому тлу листя білі плями.

Бегонія вічноквітуча (Begonia semperflorens)

Невелика кущоподібна рослина, що сягає у висоту 60 см із прямостоячими пагонами в молодому віці, а у дорослої рослини вони набувають ампельної або напівампельної форми. Листя округле, слабоопушене по краю, завдовжки до 6 см, світло-зелене, темно-зелене, іноді з червонуватим відтінком. Прості або махрові квітки білого, рожевого або червоного кольору діаметром до 2,5 см зібрані в недовговічні суцвіття, швидко в'януть, але тут же змінюються іншим квітками. Якщо ви забезпечите гарний догляд, організуєте необхідне освітлення та підживлення, ця бегонія може цвісти й узимку.

Найкращі сорти:

«Густав Кнааке» – розлогий кущ заввишки до 30 см із зеленим листям із червоною облямівкою й яскраво-кармінними квітками до 3 см у діаметрі, зібраними в суцвіття.

«Кармен» – середньоросла бегонія з коричневим листям з антоціаном і численними рожевими квітками.

«Амбра» – рослина заввишки до 15 см із коричневим листям і рожевими квітками до 3 см у діаметрі.

«Бікола» – кущик заввишки до 14 см із зеленим листям і білими квітками з рожевими краями.

«Оран» – компактний кущ заввишки до 16 см із зеленим листям з червоною облямівкою й оранжево-червоними квітками.

У культурі вирощують також сорти бегонії вічноквітучої «Лейла», «Белла», «Люцифер», «Розанова», «Скарлетта», «Лінда», «Альберт Мартін», «Болл Ред», «Отелло», «Кате Тейхер».

Бегонія елатіор (Begonia x elatior)

Це найбільш яскрава й рясно квітуча гібридна рослина, безумовний фаворит серед кімнатних бегоній. У висоту вона сягає не більше 40 см, у неї м'ясисте товсте стебло і чергове серцеподібне листя завдовжки до 8 см із порізаним краєм. Верхня сторона листя глянцева, яскраво-зелена, нижня матова й світліша. Квіти зібрані в суцвіття на довгих квітконосах.

Найвідоміші сорти:

«Швабенланд» – високорослий сорт, рясно квітучий дрібними яскраво-червоними квітками.

«Ренесанс» – бегонія махрова, високоросла, у червоних квіток гофровані пелюстки.

«Луїза» – сорт із ясно-кремовими квітками з рожевим відтінком.

«Піккора» – низькоросла бегонія з махровими квітками яскраво-рожевого відтінку.

«Роза» – сорт із темно-рожевими махровими квітками.

Бегонія ампельна (Begonia x tuberhybrida pendula)

Рослина частіше вирощується в садах та для прикраси терас і балконів. Для неї характерні пониклі пагони, що спускаються каскадами, з численними квітками. Вирощують ампельні бегонії в підвісних кашпо, кошиках і горщиках. Є серед цієї групи бегоній сорти з простими, напівмахровими, махровими та густомахровими квітами білого, червоного, рожевого, жовтого й помаранчевого кольорів, а також всіляких їх поєднань. Квітки можуть бути дрібними, середнього розміру й великими.

Найкращі сорти:

«Гейл» – розлогий кущ із довгими висячими пагонами завдовжки до 30 см із загостреними в верхній частині зубчастими листками зеленого кольору й напівмахровими ніжно-рожевими квітками до 3 см у діаметрі.

«Крісті» – розлогий кущ зі слабенькими висячими пагонами завдовжки до 40 см і білими махровими квітками до 4 см у діаметрі.

«Роксана» – компактний кущ із висячими пагонами завдовжки до 40 см із помаранчевими махровими квітками до 4 см у діаметрі.

«Каті» – розлогий кущ зі слабенькими пагонами завдовжки до 30 см із напівмахровими жовтими квітками до 3,5 см у діаметрі.