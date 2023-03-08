Період спокою у вічнозелених видів бегонії виражений слабо

Окрім більш ніж 1000 видів бегонії, існує близько 2000 тисяч гібридних форм цієї рослини: декоративно-листяні й декоративно-квітучі, вічнозелені й листопадні, однорічні та багаторічні, високорослі й сланкі, бульбові й кореневищні. У кімнатній культурі вирощується безліч видів і сортів бегонії. «Флорист-Х» розповідає, як за ними доглядати.

Як доглядати за бегонією

Кімнатна бегонія любить сталість, тому визначте для неї в квартирі місце раз і назавжди – добре освітлене, але без прямих сонячних променів. Особливо потребує яскравого освітлення бегонія квітуча, тому найкраще місце для представників роду бегоній – підвіконня вікон, що виходять на схід чи захід.

Оптимальна температура для рослини і взимку, і влітку +18ºC, але влітку бегонія може знести й вищу температуру. Рослина любить підвищену вологість повітря, проте краще все-таки її не обприскуйте, оскільки на її листі після цього з’являються коричневі плями. Щоб рослина не потерпала від сухості повітря, особливо в зимовий час, помістіть горщик на перевернутий піддон, вставлений у піддон більшого розміру. Навколо меншого піддону насипте керамзит і тримайте його весь час мокрим, щоб вода при випаровуванні створювала необхідний рівень вологості навколо рослини.

Декоративна бегонія не терпить тісноти, тому намагайтеся враховувати її максимальний розмір, розміщуючи поруч з іншими квітами. Потребує бегонія регулярного провітрювання, але на протяги, як і на занадто високу або занадто низьку температуру повітря, рослина реагує прив’яданням та скиданням квіток і листя.

Горщики і ґрунт

Бегонії потрібні невеликі і бажано керамічні горщики, які всього на 3-4 см у діаметрі більші за кореневу систему рослини: у занадто просторих посудинах бегонії можуть потерпати від перезволоження і пізно зацвітають. Ґрунт для бегоній можна придбати в квітковій крамниці, а можна змішати самостійно з двох частин листової землі з додаванням по одній частині верхового торфу, піску й перегною або дернової землі. Оптимальна кислотність субстрату для бегонії має бути в межах pH 5,5-6,5.

Посадка

При посадці бегонії третину обсягу горщика заповнюють дренажним матеріалом, а згори на нього для профілактики гнилей укладають шар деревного вугілля завтовшки 2-3 см. Потім у горщик поміщають бегонію з земляною грудкою й заповнюють усі порожнини ґрунтосумішшю. Після посадки бегонію поливають. Посадку здійснюють навесні, з середини березня, коли встановлюється достатня для розвитку рослин освітленість і тривалість світлового дня.

Полив

Бегонія вологолюбна, проте це не означає, що поливати її слід часто. Набагато важливіше створити для бегонії достатній рівень вологості повітря, інакше кінчики листя рослини підсихатимуть. Рясний полив потрібен лише в спекотні літні дні, однак при цьому потрібно стежити, щоб вода не застоювалася в корінні. Для поливу використовують відстояну упродовж доби воду кімнатної температури. Зволоження рослині потрібно тоді, коли її земляна грудка просохла на глибину 1,5 см. У зимовий час полив скорочують, а бульбові види рослини взимку поливу не потребують узагалі.

Підживлення

Декоративно-квітучі види бегонії удобрюють із моменту формування бутонів двічі на місяць рідким комплексним добривом для квітучих рослин. У фазі формування зав’язі підживлення здійснюють фосфорно-калійними добривами. Азотних добрив потребують тільки декоративно-листяні бегонії – якщо підживлювати ними квітучі види, цвітіння бегонії може не настати.

Пересадка

Про те, що настала пора пересаджувати бегонію в горщик більшого розміру, вам підкаже звисаюче зі зливних отворів коріння. Бегонію виймають із горщика, обережно очищають від старого торфу, поміщають кореневу систему на півгодини в блідо-рожевий розчин марганцівки, потім обережно промивають коріння від залишків субстрату відстояною водою, видаляють підгнилі ділянки, дають корінню підсохнути й висаджують у горщик більшого розміру в тому порядку, який ми вже описували. Пересаджену рослину повертають на постійне місце і попервах часто поливають.

Молоді бегонії зносять процедуру легко, але пересаджувати більш зрілі рослини набагато важче через ще не окріпле тендітне листя, тому, тільки-но рослині виповнюється 3 роки, її ділять на кілька частин.

Бегонія взимку

Період спокою у вічнозелених видів бегонії виражений слабо, а бульбові види вимагають тривалого відпочинку. Догляд у цей період залежить від виду рослини. Кущові й декоративні види утримують при температурі +15-22ºC, підтримуючи високу вологість повітря.

Бульбові бегонії готуються до періоду спокою з середини осені – їхнє листя всихає і відмирає, тому поливання необхідно скоротити, а коли наземна частина рослин повністю відімре, горщики з бульбами до кінця зими переносять у темне приміщення і зберігають при температурі +10-15ºC. Іноді бульбова бегонія поводиться так, ніби не збирається відпочивати, і для того, щоб вона в майбутньому році рясно цвіла, доведеться її до відпочинку примусити: сильно скоротити полив і зрізати наземну частину.

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