Найпривабливіші, незвичайні і рідкісні сорти герані можна отримати саме шляхом посіву насіння

З насіння вдома можна виростити практично будь-які квіти. Щоб вони однаково радували око і у квартирі, і в саду, варто звернути увагу на період їхнього цвітіння, толерантність до вирощування в горщику, а також стійкість до дефіциту сонячного світла.

Як пише GradinaMax, цим критеріям відповідають багато рослин, у тому числі бругмансія, пасифлора, гербера чи еустома. Завдяки можливості отримання великого і рясного цвітіння їх вирощування в контейнерах стало дуже популярним. Також глоксинію можна виростити з насіння.

Існують, як мінімум, три види рослин, які чудово себе почувають як влітку в саду, так і взимку вдома без особливих зусиль.

Бегонія вічноквітуча

Бегонія постійно вкрита квітами, які цвітуть з весни до осені. Ці типи сортів невеликі за розміром, але швидко ростуть і їх легко доглядати. Насіння слід тримати на постійно вологому субстраті. До появи перших сходів необхідно потримати ємність під плівкою або прозорою кришкою. Тільки у фазі 2-3 справжніх листочків їх слід обережно пересаджувати в більші ємності. Щоб бегонії рясно цвіли, варто злегка підрізати пагони.

Пеларгонія (герань)

Найпривабливіші, незвичайні і рідкісні сорти герані можна отримати саме шляхом посіву насіння. Колекціонери цінують різноманітність їх форм і кольорів. Герань, посіяна в грудні, зацвіте в липні і здатна змінити вигляд кожного балкона, тераси та саду.

Насінини герані дрібні, тому їх можна висівати спочатку в менші ємності. Сходи з’являються приблизно через тиждень, а у фазі 2-3 справжніх листочків їх можна пересаджувати в більші горщики. Не забувайте удобрювати їх добривами для квітучих рослин. У них багато фосфору, завдяки чому вони підтримують розвиток кореневої системи, а отже, з’являється більше бутонів. Влітку рослини можна сміливо висаджувати в ґрунт, а в кінці сезону викопувати і переносити назад в будинок.

Колеус

Висіваючи їх на розсаду до літа, можна успішно отримати велику кількість сіянців, що стане в нагоді для створення барвистих композицій або посадки бордюрів. Вирощування колеусів з насіння не складніше, ніж у випадку з бегонією або геранню. Можна сміливо сіяти їх в контейнери або міні-теплиці. Тримайте їх належним чином зволоженими та теплими, пам’ятайте також про освітлення. Коли розсада підросте, її можна висадити, а потім розсадою перенести в сад, де вона буде прикрашати клумби або алеї.

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