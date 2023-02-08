Після відцвітання квітконос гіппеаструма зрізають

Гіппеаструм здатен створити відчуття літа на підвіконні взимку. Квіти гіпеаструмів зовсім неароматні, проте їх розмір і яскравість вражають. Діаметр квітки може сягати до 25 см з довжиною пелюсток до 15 см. Ця невибаглива цибулинна рослина порадує величезними яскравими квітами навіть новачків, бо догляду потребує мінімального. Як вирощувати гіпеаструм, розповідає «Зелена садиба».

На період спокою горщики з рослинами треба поставити в повну темноту, якщо сорт скидає листя. Якщо рослина лише перестає рости – залишити на звичному освітленні. Гіпеаструми, що відпочивають в темноті і в сухому субстраті, будуть раді помірним температурам – +17-18°С.

Після періоду спокою цибулинки з явними ознаками росту листя треба поставити на яскраво освітлені підвіконня. Під час активного росту і цвітіння рослини треба регулярно повертати щодо джерела освітлення для рівномірного їх розвитку. Оптимальна температура в цей період – +20-24°С. Якщо є можливість, бажано знизити температуру до +18-20°С, як тільки вони зацвітуть. Це допоможе значно подовжити період цвітіння.

У період вегетації після цвітіння гіпеаструм можна винести в сад чи на балкон. Вони не люблять спеку і задуху, яка часто панує в наших оселях влітку, але холод і протяги також їм протипоказані.

Догляд гіпеаструмам необхідний тільки в період вегетації. Коли вони відпочивають, про них можна просто забути, хоча якщо температура утримання рослин вища згаданої оптимальної, горщики треба обережно зволожувати раз на кілька тижнів. Легкі поливи поновлюють з появою першого паростка: у цей період поливають рослини помірно і обережно по краю горщика.

З пори, коли квітконоси піднімуться на 20 см, гіпеаструми потребують постійно вологого субстрату, але без сирості. В цей період їх починають підживлювати кожні два тижні. Добрива можна використати спеціальні для цибулинних або універсальні для квітучих кімнатних рослин, зменшивши концентрацію останніх вдвічі.

Щонайменше за 6 тижнів до періоду спокою (зазвичай, в серпні-вересні), але ще в процесі вегетації, рослини перестають підживлювати і починають поливати все менше. Зводять нанівець поливи, коли листя зів’яне. Оприскувати рослини не потрібно, вони гарно живуть в сухому повітрі, але витирати пил з листків буде не зайвим.

Після відцвітання квітконос гіппеаструма зрізають, листкам дають можливість закінчити вегетацію, засохнути, а тоді вже зрізають. Водночас існують сорти, які відпочивають з листками. Крім того, у молодих гіпеаструмів будь-яких сортів (до 2-х років включно) листки на період спокою теж не зрізають.

Якщо гіппеаструм не цвіте, скоріше за все, це пов’язано з неправильним періодом спокою, дефіцитом освітлення під час вегетації або з низькими температурами. Крім того, ці рослини можуть вражатися гниллю при систематичних переливах. Властива їм також іржа. Зі шкідників їх можуть пошкоджувати тріпси, тля, нематоди й інші. При перших ознаках хвороб чи шкідників на гіпеаструмі його необхідно екстрено пересадити в інший горщик і провести обробки цибулини і листків фунгіцидами чи інсектицидами.

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