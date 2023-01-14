Взимку можна сіяти садову гвоздику, вічноквітучі бегонії, бахромчасті петунії, гербери

Багато квітучих багаторічників потребують посіву в січні, тому саме зараз час задуматися про наступний садовий сезон. GradinaMax розповідає, що можна садити в перший місяць року, а з чим можна зачекати.

Щоб правильно розрахувати час посіву для кожної культури, можна скласти просте рівняння С = А + В, де А – термін проростання насіння; В – тривалість вирощування розсади (вік саджанців); С – кількість днів (тижнів) від посіву насіння до висадки розсади у відкритий ґрунт.

Чим більше значення С, тим раніше потрібно висівати насіння. Наприклад, для еустоми це 180-200 діб. В цьому випадку рослина зацвіте в перший рік життя до середини літа.

Загальні правила вирощування розсади багаторічників взимку

1. Уважно прочитайте рекомендації на упаковках. Розділіть насіння на звичайне і те, що потребує стратифікації.

2. Підготуйте пухкий родючий ґрунт: його поживність безпосередньо впливає на швидкість проростання насіння. З ділянки ґрунт не беріть – там буде багато бактерій і цвілі.

3. Щоб саджанці росли міцними, забезпечте підсвічування фітолампами або люмінесцентними LB, LBT. З коротким зимовим світловим днем виростити здорову розсаду не вийде.

4. Якщо у вас залишилося минулорічне насіння, перевірте його схожість. Замочіть у сольовому розчині (30-40 грамів на літр води), видаліть те, що спливе.

5. Тримайте посіви в контейнері під плівкою або склом. Зволожуйте обприскуванням. Не допускайте появи на плівці конденсату – так розсада може підгнити.

6. Сигналом до проведення пікіровки служить формування 2-3 справжніх листків.

7. Висаджувати розсаду на клумби можна після стабільного прогрівання ґрунту.

Які квіти можна сіяти взимку

Взимку можна сіяти садову гвоздику, вічноквітучі бегонії, бахромчасті петунії, гербери, газанії, пеларгонії, кальцеолярії, лобелії, матіоли, вербену, примулу і багато інших, що мають тривалий період вегетації. Ось техніка посіву найпопулярніших із них.

Гвоздика садова

Зробіть у ґрунті борозенки глибиною 3-5 мм з кроком 2,5 см. Акуратно посійте насіння і припорошіть піском. Тримайте контейнер під плівкою при температурі +18-20°C. Після появи сходів (1-2 тижні) зніміть плівку і перенесіть контейнер у світле місце. Наприкінці березня розсаду пікірують в горщики або розсаджують у велику ємність з проміжками 8 см. Перед висадкою в ґрунт бажано двотижневе загартовування розсади в помірно прохолодному приміщенні.

Аквілегія

Ця рослина відома під назвами «водозбір» і «орлики». Насіння отруйне, тому працювати з ним потрібно в рукавичках. Для отримання хороших сходів потрібна стратифікація. Для цього насіння на 4-6 тижнів поміщають у холодильник з температурою +4°C або ж висівають у контейнер і прикопують на ділянці під сніговою кучугурою. У середині березня ємність витягають, виносять на світло при температурі +16-18°C. Пікірувати потрібно дуже акуратно, намагаючись не травмувати коріння.

Бальзамін

Насіння не вимагає закладення в землю, найкраще акуратно розподілити його в контейнері на відстані 3-4 см. При температурі +23-25C° проростання займає 2-3 тижні. Сходи прокльовуються нерівномірно, а саджанці розвиваються дуже повільно та неспішно. Плівку рекомендується зняти не відразу, а поступово привчаючи розсаду до свіжого повітря. Пікірувати краще в торф’яні горщики.

Ротики

Найкраще розвивається в слаболужному ґрунті, тому додайте в ґрунтосуміш 2-3 столові ложки деревної золи. Рівномірно розподіліть насіння і присипте тонким шаром піску. При температурі +20-23°C сходи з’являться за два тижні. Як тільки сіянці визирнуть, температуру потрібно знизити до +18-20°C для загартовування. Пікіровку ротики переносять добре. На ділянці добре приживається, якщо ґрунт збагачений деревною золою.

Братки

Насіння віоли дуже дрібне, тож для рівномірного розподілу по субстрату змішайте його з піском. Оптимальна температура для саджанців – не вище +17-19°C. Пікірувати можна з появою 1-2 справжніх листків, а очікувати цвітіння – у травні.

Петунії

У січні висівають тільки ампельні та бахромчасті сорти, інші – у лютому-березні. Насіння висівають без закладення в ґрунт. При температурі +23-25°C сходи з’являться на 5-6 день, а ось паростки не поспішають: процес розвитку може зайняти кілька місяців. Пікірувати краще в торф’яні горщики. Після висадки у відкритий ґрунт або кашпо петунію потрібно відразу підгодувати. І робити це варто регулярно протягом усього сезону, інакше перестане квітнути.

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