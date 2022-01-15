Низка декоративних злаків і квітучих рослин має насіння, що важко сходить

Для вдалого урожаю влітку розсаду потрібно почати готувати взимку. Чимало багаторічників розмножуються шляхом скидання насіння восени з подальшим проростанням навесні – після зимівлі під снігом. Насіння має тверду оболонку, і щоб паросток зміг пробитися до сонця, оболонка вона повинна розм’якшитися та тріснути. Аби посадити такі рослини, для їх насіння потрібно імітувати процес природної зимівлі штучним методом. «Дім і сад» розповідає про способи стратифікації такого насіння.

Низка декоративних злаків і квітучих рослин має насіння, що важко сходить. До нього застосовують коротшу стратифікацію. Способи можуть бути різними – сухе охолодження (люпин, дельфініум), вологе (еустома, лаванда, флокс, іриси), комбіноване з чергуванням тепла та холоду. Наприклад, насіння примули тримають 1-2 доби в теплі + два тижні в холоді.

Якщо на упаковці написано, що тривалість стратифікації, скажімо, 2 тижні, помістіть насіння в холодильник з температурою у відділенні не вище +4°С. Якщо довше, варто взимку тримати насіння на неопалюваному балконі або посіяти в розсадні ємності та прикопати на ділянці під шаром снігу. Навесні ви вивільните їх з-під снігового полону, і розсада потихеньку піде в ріст. Далі – детальніше про те, як це зробити.

Стратифікація насіння вдома

Охолоджувати насіння можна в холодильнику, у льосі або на неопалюваному балконі. Загорніть насіння у вологу тканину, покладіть в поліетиленовий пакет, вологість підтримуйте обприскуванням. Якщо дозволяє місце – посійте в живильний ґрунт, накрийте плівкою/кришкою та поставте ємності на холод. Навесні ви просто перенесете контейнери на світлі підвіконня та створите умови для одночасної появи сходів.

Стратифікація на ділянці під снігом

Змішайте насіння з вологим субстратом (гідрогель, торф, перегній) у співвідношенні 1:3. Помістіть у лотки зі спіненого полістиролу та засипте шаром снігу товщиною 30-40 см. Накрийте ялиновим гіллям, щоб вітер не розкидав снігову шапку. Діставати лотки з-під снігу можна в середині березня.

Класична стратифікація, наближена до природної

Зробіть у пластикових контейнерах отвори в дні і кришках (наприклад, гарячою спицею). Посійте насіння в пухкий поживний субстрат. Прикопайте ємності на ділянці, присипавши садовою землею, тирсою та товстим шаром снігу. Якщо взимку трапиться відлига, волога просочиться крізь отвори в кришках, але не застоїться – субстрат не закисне, і насіння не підгниє. Коли навесні ви дістанете ємності, можливо, сходи вже підуть в ріст.

Корисні поради:

Помістіть в кожну ємність бирку, яка не промокає, з назвою рослини. Занесіть дати посіву насіння та терміни стратифікації в блокнот. Так ви не забудете вчасно витягти заготівлі. Щоб легко знайти прикопані ємності, поставте в цих зонах мітки-прапорці. Не починайте стратифікацію завчасно. Враховуйте оптимальний вік розсади перед висадкою у відкритий ґрунт.

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