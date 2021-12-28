Навіть в середині зими можна висаджувати рослини в теплиці або на підвіконні

Досвідчені садівники-городники пам’ятають, що Місяць-молодик і в повню пригнічує ріст і розвиток будь-яких рослин, натомість зростаючий та спадний Місяць – прискорює ріст певних культур культур. Коли Місяць росте, сіяти треба культури, які ростуть швидко, а на спадний Місяць – овочі, які мають довго зберігатися. Деякі дні місячного циклу загалом є більш сприятливими для садових робіт, ніж інші: це 3, 7, 12, 16, 24, 28 кожного місяця. Натомість 9, 15, 23, 29 – несприятливі дні.

У січні на городі та в саду не так багато роботи, адже тоді майже нічого не росте. Проте навіть в середині зими можна висаджувати рослини в теплиці або на підвіконні, доглядати за багатолітниками і підрізати дерева.

Посівний календар на січень 2022 року

Сприятливі дні для посівів та певних видів садово-городніх робіт:

6-7 січня – посів пасльонових і гарбузових культур, огірків, баклажанів і всіх видів капусти в теплиці, мінеральна підгодівля і висадка розсади в теплицю;

8-10 січня – посадка цибулі, селери, петрушки на вигонку, розпушування ґрунту, видалення сухих і хворих гілок дерев; поливи дуже помірні; пересадки рослин не рекомендуються;

11-12 січня – сприятливі дні для посіву і посадки овочів на розсаду, можна вносити хімічні та мінеральні добрива; посів багаторічних квітів, побілка дерев;

13-15 січня – хороші дні для боротьби з хворобами і шкідниками, внесення добрив і обприскування отрутохімікатами;

16-17 січня – найбільш родючі дні в січні, дозволені будь-які посадки і посіви, пікіровки рослин і рясні поливи; прополка і розпушування ґрунту, видалення бур’янів і зайвих пагонів;

20-22 січня – посів в теплицю редиски, буряка, моркви, вигонка цибулі і петрушки на зелень, боротьба з шкідниками, прополка, посів однорічних квітів;

23-24 січня – посів на розсаду ранньої капусти, моркви, петрушки, буряка, спаржі, поливи, прищіпки, розпушування ґрунту; не рекомендується замочувати насіння;

25-26 січня – посів багаторічних квітів і чагарників, зимове щеплення і обрізка сухих гілок, полив і підживлення мінеральними добривами, посів на розсаду огірків, перців, баклажанів і селери;

27-29 січня – посів петрушки, кропу, цибулі, салату, мангольда, цикорію, посадка в’юнких і бульбоцибулинних квітів; не рекомендується обрізати, пасинкувати і пересаджувати рослини;

30-31 січня – замочування насіння, посів ранньої зелені і моркви, прополка і перекопування ґрунту, проріджування сходів, посів багаторічних квітів і овочів.

За матеріалами УНІАН, «Флорист-Х»

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