Що садити в січні 2022 року: посівний календар на місяць
Досвідчені садівники-городники пам’ятають, що Місяць-молодик і в повню пригнічує ріст і розвиток будь-яких рослин, натомість зростаючий та спадний Місяць – прискорює ріст певних культур культур. Коли Місяць росте, сіяти треба культури, які ростуть швидко, а на спадний Місяць – овочі, які мають довго зберігатися. Деякі дні місячного циклу загалом є більш сприятливими для садових робіт, ніж інші: це 3, 7, 12, 16, 24, 28 кожного місяця. Натомість 9, 15, 23, 29 – несприятливі дні.
У січні на городі та в саду не так багато роботи, адже тоді майже нічого не росте. Проте навіть в середині зими можна висаджувати рослини в теплиці або на підвіконні, доглядати за багатолітниками і підрізати дерева.
Посівний календар на січень 2022 року
Сприятливі дні для посівів та певних видів садово-городніх робіт:
- 6-7 січня – посів пасльонових і гарбузових культур, огірків, баклажанів і всіх видів капусти в теплиці, мінеральна підгодівля і висадка розсади в теплицю;
- 8-10 січня – посадка цибулі, селери, петрушки на вигонку, розпушування ґрунту, видалення сухих і хворих гілок дерев; поливи дуже помірні; пересадки рослин не рекомендуються;
- 11-12 січня – сприятливі дні для посіву і посадки овочів на розсаду, можна вносити хімічні та мінеральні добрива; посів багаторічних квітів, побілка дерев;
- 13-15 січня – хороші дні для боротьби з хворобами і шкідниками, внесення добрив і обприскування отрутохімікатами;
- 16-17 січня – найбільш родючі дні в січні, дозволені будь-які посадки і посіви, пікіровки рослин і рясні поливи; прополка і розпушування ґрунту, видалення бур’янів і зайвих пагонів;
- 20-22 січня – посів в теплицю редиски, буряка, моркви, вигонка цибулі і петрушки на зелень, боротьба з шкідниками, прополка, посів однорічних квітів;
- 23-24 січня – посів на розсаду ранньої капусти, моркви, петрушки, буряка, спаржі, поливи, прищіпки, розпушування ґрунту; не рекомендується замочувати насіння;
- 25-26 січня – посів багаторічних квітів і чагарників, зимове щеплення і обрізка сухих гілок, полив і підживлення мінеральними добривами, посів на розсаду огірків, перців, баклажанів і селери;
- 27-29 січня – посів петрушки, кропу, цибулі, салату, мангольда, цикорію, посадка в’юнких і бульбоцибулинних квітів; не рекомендується обрізати, пасинкувати і пересаджувати рослини;
- 30-31 січня – замочування насіння, посів ранньої зелені і моркви, прополка і перекопування ґрунту, проріджування сходів, посів багаторічних квітів і овочів.
За матеріалами УНІАН, «Флорист-Х»