Найзручніший і економний спосіб підгодовувати птахів взимку – давати їм готову суміш насіння

Диким птахам буває непросто знайти їжу взимку, тони із задоволенням відвідують годівниці з їжею, залишеною людьми. Та щоб допомогти птахам пережити зиму, потрібно знати, який корм найкраще їм давати, а що – категорично заборонено.

Що можна класти в годівничку:

насіння соняшника;

насіння чортополоху;

несолене сало;

суміш насіння;

фрукти і ягоди;

арахіс;

просо, овес або пшениця;

шишки та жолуді;

каші – сухі або напівзварені.

Ці продукти корисні для птахів. Більшість з них відрізняється високою калорійністю і допоможе птахам запасти достатньо енергії, щоб пережити холоди.

Насіння соняшника

Це один з найкращих універсальних кормів для птахів в будь-яку пору року. У нього досить тонка шкірка і найвищий вміст рослинних жирів. Птах витрачає мінімум енергії на те, щоб дістатися до живильної серцевини. Його зручно насипати в годівниці різних типів, насіння можна сипати на підвіконня, перила, столи і навіть землю, або ж взагалі повісити на дереві цілу шапку соняха.

Насіння чортополоху (розторопші)

Улюблена страва зябликів і ще кількох видів пернатих. Воно теж багате олією і допомагає птахам накопичити більше жиру. Його нескладно купити: насіння розторопші часто додають в кормові суміші для кімнатних птахів. Воно корисне для печінки і підтримує натуральний яскравий колір оперення. Насіння будяків краще викладати на рівну поверхню тонким шаром, але прикривати згори, щоб захистити від вологи.

Несолене сало

Один із найбільш калорійних продуктів, які можна запропонувати птахам узимку. Найкраще нарізати його на маленькі шматочки і покласти в годівницю з плоским дном – птахам буде простіше підбирати шматочки.

Суміш насіння

Найзручніший і економний спосіб підгодовувати птахів взимку – давати їм готову суміш насіння. Вона продається в звичайних зоомагазинах, коштує недорого і містить великий набір корисних компонентів. Рекомендується вибирати суміші з високим вмістом насіння соняшнику і проса, а кукурудзи і пшениці слід уникати.

Фрукти і ягоди

Багато пернатих, які харчуються фруктами, взимку мігрують на південь. Але птахи, що залишилися, не відмовляться від такого частування. Їм можна давати яблука, виноград, шкірки від дині. Їх потрібно порізати на дрібні шматочки, навіть виноград. Якщо є інші недорогі фрукти, їх теж можна додавати на «зимовий стіл» в годівницю. Ягоди, наприклад, сушені журавлина, горобина та глід, теж підходять для такого меню.

Арахіс

Висококалорійний і багатий жирами арахіс подобається більшості птахів, у тому числі сойкам, синицям, сорокам і повзикам. Горіхи взимку не замерзають, тому все одно, який арахіс сипати в годівницю – зі шкіркою або очищений. Дуже часто очищений арахіс змішують з салом і іншими компонентами. Важливо, щоб він був несмажений. Арахісове масло, намазане тонким шаром, теж підходить для зимової годівлі пернатих гостей.

Просо, овес та пшениця

Насіння злаків подобається багатьом птахам. Дрібним пташкам зручно харчуватися просом через невеликий розмір насіння – не потрібно чистити і відламувати шматочки. Насипавши в годівницю просо або овес, ви привернете до неї горобців, щигликів, зеленяків та інших зерноїдних птахів.

Шишки та жолуді

Шишки слугують основою зимового раціону дятлів і шишкарів. Сойки з осені роблять запаси жолудів, ховаючи їх у затишних місцях. Взимку прихована пожива служить гарною підмогою. Заготовивши з осені шишки, горіхи і жолуді, ви можете привабити до своєї годівниці не тільки дятлів і сойок, але і білок.

Каші

Крупа – ситна, поживна і корисна їжа для всіх зерноїдних птахів. Її можна підсипати в сирому і сухому вигляді, у відвареному, доведеному до напівготовності. Важливо не солити каші під час варіння, не додавати цукор і спеції, не вливати олію (виняток – невелика кількість натуральної тваринного жиру, яловичого або курячого). Для годування пташок підходять рис, гречка, пшоно, вівсянка, перловка.

Чим не можна годувати птахів:

чорним хлібом, сухарями – там багато солі та дріжджів, що може викликати розлади шлунку у птахів;

солоною, кислою, пряною та гострою їжею;

смаженою їжею;

цитрусовими та бананами;

пшоном (очищеним просом).

За матеріалами ProfiZoo, Good House, NS-plus

Більше корисних порад – у рубриці «Сад»