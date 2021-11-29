Грудень – ще цілком слушний час (якщо немає сильних морозів) для обрізки традиційних чагарників

Грудень і січень – два місяці, в які можна трохи відпочити від садово-городніх турбот. Проте взагалі без них обійтися не можна: потрібно захистити молоді саджанці від гризунів, зробити годівнички для пташок, відремонтувати інвентар, згадати про підзимовий посів, якщо у листопаді забули. Розповідаємо, що ще залишилося зробити на городі та в саду до кінця року.

Роботи в саду

Спершу можна завершити осінні справи, якщо ще не випав сніг: присипати шаром мульчі пристовбурні кола та газон, прибрати всохлі й забуті на гілках плоди, знищити лялечки і гнізда комах-шкідників, а також викопати лунки та ями для весняних посадок.

Перевірка укриття

Там, де справжні морози ще не почалися і сніг не випав, саме час перевірити, чи надійно ви сховали свої теплолюбні рослини. Часто укриття робляться в тиху погоду пізньої осені, без урахування руйнівної сили зимових вітрів і ваги снігу. Перевірте ще раз надійність конструкцій.

Захист від гризунів

Взимку молоді саджанці приваблюють гризунів, тому штамби молодих рослин – і дерев, і чагарників – краще захистити. Для цього є різні способи: і руберойд, і газети, і колготки, і сучасні садові бинти та сітки. Головне, пам’ятайте: якщо матеріал намокає і довго не сохне, то рослина від цього може постраждати. До речі, гризуни бувають різного зросту, тому ізолюйте рослини якомога вище.

Якщо в саду висаджені цибулинні, необхідно біля кореневої системи закопати отруту для гризунів, які люблять ласувати цибулинками.

Захист від морозу

Кущі аґрусу, які схильні до грибкових інфекцій, потребують особливої уваги. Щоб уникнути негативних наслідків, їх у першій половині грудня слід обробити фунгіцидом «ДНОК» (5 ст. л. на десятт літрів води). Антиморозного захисту вимагають ніжні персики та абрикоси. Їх обприскують 3% розчином бордоської рідини. Молоді деревця і саджанці можна вкрити гіллям: його укладають стовбурів голками донизу, висота мульчі має становити близько 80 см. Це не тільки дозволить зігріти рослини в мороз, але й захистить їх від поривів вітру та заячих зубів.

Побілка

Часто стовбури та товсті гілки на початку зими білять, оберігаючи від морозобоїн, які з’являються в кінці зими – на початку весни через різкий перепад температур стовбура вдень ​​(сонце вже гріє) і вночі (морози ще сильні). Тому склад для побілки потрібно вибирати такий, щоб він протримався всю зиму. Можна використовувати спеціальні садові бинти або порізане на бинти агроволокно. Це і захист від морозобоїн, і від гризунів одночасно.

Затримання снігу

Сніг – найкращий утеплювач, адже має пористу структуру, відмінно утримує тепло, яке йде від землі, навколо рослин і при цьому перешкоджає проникненню до них холодного повітря. Тому потрібно подбати про те, щоб сніг затримувався на вашій ділянці.

Якщо вона засаджена чагарниками і багаторічниками – це вже хороший снігозатримувач. Якщо ж вона нова і ще порожня, створюйте штучні перепони. Розкладайте в стратегічних місцях спиляні гілки, стебла кукурудзи, соняшника або топінамбура, великі бур’яни, притиснувши їх чимось від вітру.

Розподіляйте сніговий покрив з найбільшою вигодою для рослин: згрібайте його на грядки, газони, до пристовбурних кіл дерев і чагарників. У пристовбурних колах під рослинами сніг рекомендується утрамбовувати ногами – це допоможе зруйнувати ходи мишей-полівок, що хочуть поласувати корінцями посадок. Газон важливо не топтати зайвий раз, особливо, якщо відсутній серйозний сніговий шар. Крижаного покриву важливо позбуватися, дозволяючи траві дихати.

Захист від снігу

Сніг, особливо мокрий і важкий, може стати проблемою: він може деформувати та навіть зламати гілки рослин. Особливо від цього страждають хвойні з чіткою геометричною формою (колони або кулі). Тому деякі рослини варто обв’язати мотузкою, але не дуже туго, а сніг акуратно струшувати, коли він періодично налипає. Взагалі хвойні, особливо молоді, краще на зиму прикрити, адже багато з них схильні до ранньовесняного обгорання хвої. До речі, зчищайте сніг і з теплиць, адже сніговий покрив ізолює рослини від дорогоцінного у зимовий період освітлення.

Обрізка чагарників та дерев

Грудень – ще цілком слушний час (якщо немає сильних морозів) для обрізки традиційних чагарників – смородини, аґрусу, малини, калини, винограду та інших. Та й дерева, якщо ви не встигли цього зробити, ще цілком можна обрізати, водночас заготовлюючи живці для весняних щеплень.

Годівнички для птахів

Пора розвісити годівниці для птахів. Залучаючи їх у свій сад, ви вирішуєте безліч проблем зі шкідниками майбутнього сезону. Тільки майте на увазі, що закладати корм варто тільки при настанні сильних стійких морозів, коли звичайний природний корм стає для них недоступним.

Роботи на городі

Підзимні посіви

Поки ґрунт остаточно не промерзлий, можна проводити підзимні посіви: салату, редиски, шпинату, моркви, буряка та багато чого іншого. Сіяти варто побільше і густіше, та ще не завадить прикрити зверху листям. Зійдуть навесні не всі сіянці, але ті, які зможуть, будуть міцними і з’являться раніше на кілька тижнів.

Весняні посіви

Про весняні посіви вже варто подбати. Поки не вдарили справжні морози, заготовлюйте компоненти для ґрунтових сумішей (землю та пісок) – буде час й обробити їх. Таким чином до моменту посіву у вас буде все необхідне. Крім того, можна вже розпланувати, де і що садити навесні, пам’ятаючи про сівозміну.

Також у грудні потрібно ставити насіння багатьох рослин на стратифікацію (яблуня, магнолія, глід, липа, клен, ялівець, сосна тощо), щоб позбутися речовин, які блокують проростання насіння.

Порядок у господарських приміщеннях

З огляду на те, що роботи в саду мало, то саме час зайнятися ревізією, ремонтом і порядком. Перевірте всі препарати і добрива, які залишилися від минулого сезону, все прострочене викидайте, відкриті пакування краще помістити всередину герметичних контейнерів і прибрати з морозу. Починайте складати список необхідного на майбутній сезон. Перевірте і почистіть весь садовий та городній інвентар, помістіть його на зберігання в сухому місці. Садове приміщення теж варто проінспектувати на предмет «потрібне-непотрібне», навести порядок, зробити полички і всякі пристосування для зручності роботи.

Обов’язково за допомогою спирту, ацетону або горілки ретельно очистіть секатор від смоли і засохлих частинок рослин, змастіть рухомі частини. Зберігайте його в розкритому стані, щоб пружина не втратила своїх властивостей, і в сухому місці.

Перевірте підвал: чи немає гризунів, чи не псується при зберіганні врожай, а якщо там зимують теплолюбні або зовсім юні рослини – перевіряйте, чи достатньо зволожена земляна грудка, не допускайте повного пересихання, але й не перелийте.

За матеріалами «Дім і сад», «Зеленої садиби», «Агромаркета»

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