Досвідчені садівники-городники переважно мають під рукою посівний календар про всяк випадок. Загалом Місяць-молодик і в повню пригнічує ріст і розвиток будь-яких рослин, натомість зростаючий Місяць прискорює ріст рослин, що дають наземні плоди, а спадний – цибулинних і бульбових культур.

Коли Місяць росте, сіяти треба всі культури, які ростуть швидко, – зелень чи ранню картоплю, а на спадний Місяць варто сіяти ті овочі, які мають довго зберігатися, – зокрема, моркву і буряк. Деякі дні місячного циклу загалом є більш сприятливими для садових робіт, ніж інші: це 3, 7, 12, 16, 24, 28 кодного місяця. Натомість 9, 15, 23, 29 – несприятливі дні.

Посівний календар на грудень 2021 року

1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 27, 28, 29, 30 грудня загалом сприятливі числа для посівів і посадок всіх рослин.

3, 4, 8, 9, 19 грудня – загалом несприятливі дні для посіву, посадки і пересадки будь-яких рослин.

Сприятливі дні для посівів і посадки овочів, плодових кущів і дерев:

картопля, батат, топінамбур – 1-2 та 27-30 грудня;

морква, пастернак – 1-2, 20-21, 27-30 грудня;

буряк – 1-2, 20-21, 27-30 грудня;

редис, ріпа, редька – 1-2, 20-21, 27-30 грудня;

петрушка, селера – 1-2, 6-7, 14-16, 20-21, 27-30 грудня;

цибуля городня –1-2, 14-16, 20-21, 27-30 грудня;

цибуля на зелень, шніт-цибуля – 6-7, 10-12, 14-16 грудня;

цибуля порей – 6-7, 14-16 грудня;

помідори, фізаліс – 6-7, 14-16, 20-21 грудня;

солодкий і гострий перець – 6-7, 14-16 грудня;

огірки – 6-7, 10-11, 14-16 грудня;

пекінська капуста, листова і рання білокачанна – 6-7, 10-11, 14-16, 27-28 грудня;

кабачки, гарбузи і патисони – 6-7, 10-11, 14-16, 20-21 грудня;

квасоля, горох, сочевиця, нут, соя – 1, 6-7, 14-18 грудня;

міцелій – 6-7, 14-16 грудня;

салати листові і качанні – 6-7, 10-16 грудня;

Крес-салат, рукола, гострі салати, листова гірчиця – 2-7, 10-16, 29-30 грудня;

шпинат і щавель – 6-7, 10-16 грудня;

мангольд – 6-7, 10-16 грудня;

петрушка, селера, коріандр і кріп – 6-7, 10-16 грудня;

пряні трави (базилік, м’ята тощо) – 2, 6-7, 14-16, 25-26, 29-30 грудня;

суниця і полуниця – 6, 16-18, 20-21 грудня;

виноград – 10-11, 16-18, 20-21 грудня.

Сприятливі дні для посадки декоративних рослин:

однорічні квіти – 10-11, 16-18 грудня;

цибулинні і клубневі квіти – 1-2, 15-16, 20-21, 24-26, 29-30 грудня;

трав’янисті багаторічники – 1-2, 20-21, 24-26, 29-30 грудня;

хвойні рослини – 6-7, 14-16, 22-23, 25-26 грудня;

чагарники і дерева – 5-7, 14-16, 22-23, 25-26, 31 грудня;

декоративні ліани – 5-6, 17-18 грудня.

За матеріалами «Зеленої садиби», «Флорист-Х»

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