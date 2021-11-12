Город на зиму спорожнів, тому гризуни охоче пошкоджують дерева в садах

Поки не випав сніг, вистачить часу для осінніх приготувань саду до зимівлі. Раніше ми писали про догляд дерев та чагарників – вологозарядний полив, обрізку та внесення добрив, а також про обприскування від хвороб. Тепер додатково розповімо про захист від гризунів, шкідників та морозу.

Захист від гризунів

Захистити стовбури та нижні гілки дерев від тварин можна різними способами:

Нижню частину стовбура на висоту до 1,5 метрів обв’язують ялиновим гіллям так, щоб голки дивилися вниз. Гілля вбереже рослини не тільки від обгризання кори, але й від морозів. Як матеріал, що закриває стовбур, можна використовувати сітку з невеликими осередками, руберойд, укривний матеріал і навіть старі колготки. Якщо вийде, краще заглибити захист у землю, щоб гризун не зміг дістатися до кори через підкоп. Як отруйні приманки для непроханих гостей використовують препарати «Щуряча смерть», «Мишівон» або «Ратобор». Їх розміщують поряд з посадками в місцях, закритих від дощу. Приманки можуть бути небезпечними й для домашніх тварин, тому застосовувати їх потрібно з обережністю.

Побілка від шкідників

Додатково до обприскування допомогти в захисті від шкідників може осіння побілка, яка також вбереже кору від опіків активним сонцем на стику зими та весни. Для роботи використовують готові склади або роблять суміш самостійно:

вода – 1 відро;

вапно – 2,5 кг;

мідний купорос – 300 г (запобігає розвитку в деревині бактерій і грибків);

столярний клей – 100 г (для кращої фіксації суміші на стовбурі).

До побілки стовбур зачищають від лишайників і моху, це легше робити після дощу. Для нанесення самої побілки потрібна хороша погода. Щоб отримати потрібну товщину шару (від 2 мм), розчин доведеться наносити кілька разів. Кожен наступний шар наносять на повністю висохлий попередній.

Запобігання вимерзання ягідників

До складу садово-городніх робіт листопада входить обов’язковий захист ягідників. Завжди існує небезпека, що полуниця в малосніжну зиму просто вимерзне. Укрити полуничну грядку можна після промерзання землі на глибину 5-8 см за допомогою мульчі. Якщо замульчувати грядку до морозів, рослини можуть зіпріти.

Для захисту ягідників краще використовувати листя лісових дерев або сухий торф. Затримати мульчу та сніг на грядці допомагають обрізки здорових гілок, які залишились на ділянці.

Захисту від промерзання потребує й малинник, особливо якщо нові рослини були посаджені цієї осені. З настанням морозів посадки рекомендується замульчувати сухим торфом. Крім того, особливого догляду потребує виноградник: детальніше про це можна прочитати в нашому матеріалі.

За матеріалами «Дім і сад»

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