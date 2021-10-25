Пізня осінь у саду – гаряча пора. Саме в цей час варто подбати про обробку саду від шкідників, утеплення дерев і чагарників, та підготовку рослин до зимівлі. На городі справ не менше – потрібно посіяти на зиму квіти та овочі, заготувати ґрунт для розсади та провести інвентаризацію. Розповідаємо про все детально.

Що робити в саду в листопаді

Очищення кори

Якщо у вас у садку є старі дерева, то вони мають, як правило, грубу кору, яка відшаровується і вкрита лишайниками. Саме в таких місцях люблять зимувати шкідники та спори збудників захворювань. Візьміть металеву щітку або циклю та акуратно, намагаючись не пошкодити живі тканини, зчистіть все старе і відмерле, у тому числі і лишайники. Попередньо розстеліть під деревом тканину чи плівку, щоб зібрати всі відходи та опісля спалити.

Санітарна обрізка

Санітарна обрізка дерев і чагарників допоможе позбутися засохлих, старих та хворих гілки. У північних регіонах основну обрізку краще залишити на весну – тоді буде зрозуміло, що постраждало від морозів. Перед зимою не забудьте видалити кореневу поросль біля основи тих культур, які її утворюють: слива, вишня, яблуня, бузок тощо.

Перекопування ґрунту та внесення добрив

На початку листопада востаннє обробляють землю та вносять добрива. Осіннє перекопування ґрунту у міжряддях і пристовбурних колах сприяє кращому накопиченню вологи взимку та захищає від гризунів. Копати треба досить глибоко, але так, щоб зберегти коріння. Поблизу стовбура ґрунт розпушують на глибину 8-12 см, а далі – на 20 см. Особливо обережно слід копати землю біля кісточкових: коренева система цих дерев розташована зовсім близько до поверхні. Найкраще робити це все вилами, але можна й лопатою, ставлячи вздовж осі стовбура дерева.

Величина пристовбурних кіл розрізняється залежно від віку дерев:

трирічні – 2,5 метра;

п’ятирічні – 4 метри;

старі – 5 метрів.

При перекопуванні вносять основне добриво. Решта річних підгодівель – це підживлення, яке виконують під час цвітіння і дозрівання врожаю. Активні речовини слід рівномірно розподіляти по всій поверхні пристовбурного кола. Удобрюють дерева з урахуванням їхнього віку та родючості. Також норми внесення розрізняються і по природних зонах. В Степу максимальні кількості з розрахунку на м2 виглядають так:

органіка – 2,5 кг;

азотних – 15 г;

фосфатних – 45 г;

калійних – 10 м.

У інших зонах норми збільшують: у Лісостепу – на 25%, у Поліссі – на 50%.

Вологозарядні поливи та мульчування

Усі дерева та чагарники перед настанням морозів, але не занадто рано, слід ретельно та глибоко полити. Вологозарядний полив повинен уберегти рослини від зимового осушення. Глибина поливу залежить від конкретної культури, але коренева система повинна бути просякнута водою із запасом. Давати слід до 100 відер води під кожне дерево – з розрахунку 50 л на м2. Наостанок пристовбурні кола мульчують.

Обробка проти шкідників

Осінь – вдалий час для боротьби зі шкідниками. На голих гілках і лозах чітко виділяються пошкодження, завдані комахами, добре розрізняються і гнізда шкідників. Для видалення шкідницьких гнізд користуються скребками, секатором, садовим ножем. Зрізані гілки і стерту кору слід відразу ж укласти в щільну тару, щоб не допустити поширення по саду личинок та яєць. Пошкоджені пагони і листя слід відразу спалити.

Саме в листопаді дерева невразливі для міцних концентрацій хімічних препаратів, але ці препарати згубні для зимуючих шкідників та спор хвороб. Осіннє обприскування проводять при повністю опалому листі і плюсових температурах (оптимально – +5°С).

Захист саджанців

Молоді саджанці страждають від морозобоїн та від гризунів. Щоб їх захистити, у кінці осені обмотайте штамби або руберойдом (обов’язково з прошарком), або хвойним гіллям, а краще – спеціальними садовими бинтами багаторазового використання або нарізаним на смуги білим агроволокном.

Прикоп для неприлаштованих саджанців

Часом з певних причин ми не встигаємо посадити саджанці восени, і їм на зиму треба облаштувати комфортне місце. Найкращим місцем для прикопу буде грядка уздовж південної стіни якоїсь споруди, будинку чи сараю. Викопайте траншею, в яку й будуть укладатися придбані саджанці. Така траншея викопується в напрямку із заходу на схід шириною й глибиною 50 см. Північну стінку канавки роблять вертикальною, а південну – пологою (приблизно під кутом в 45°).

Обірвіть усе листя та повністю занурте саджанці у воду на кілька годин, щоб кора та деревина просочилися водою. Потім укладіть їх у підготовлену канавку на відстані 20 см один від одного так, щоб коріння дивилося на північ, а крони – на південь, та засипте пухким ґрунтом, залишаючи на поверхні кінці гілок. Так саджанці дочекаються весняної посадки.

Посадкові ями для майбутнього сезону

Посадкові ями варто готувати заздалегідь. Краще за півроку до посадки, щоб у ній відбулися всі фізичні (усадка) та хімічні (розчинення добрив) процеси. Тому якщо плануєте навесні купувати та висаджувати саджанці, то ями готуйте вже в листопаді.

Догляд за виноградом

У листопаді саме час подбати про виноградник – про укриття на зиму, обрізку, обробку та полив. Детальніше про ці всі роботи ми розповідали в попередньому матеріалі.

Підготовка хвойних дерев до зими

Особливої ​​турботи в кінці осені потребують хвойні рослини. Ялівці та туї з чіткою формою варто обв’язати мотузкою по колу, притягуючи гілки до стовбура. При сильних снігопадах, особливо якщо сніг мокрий та важкий, неприв’язані гілки можуть зламатися або деформуватися, надовго порушивши чіткий силует рослини. У деяких випадках знадобиться й захист від ранньовесняних сонячних опіків. Для цього підійде обертання крони мішковиною, гофрокартоном або спеціальними чохлами. Тільки не використовуйте агроволокно: воно акумулює тепло, яке взимку хвойним не потрібне.

Посів насіння плодових та декоративних рослин

Листопад – час заготівлі насіння багатьох рослин, адже багато з них для проростання вимагають тривалої (до 6 місяців) стратифікації – обробки холодом й вологою. Тому багато насіння висівають вже перед зимою у відкритий ґрунт – дуб, каштан, яблуня, барбарис, сосна, магнолія та багато інших.

Захист на зиму

Теплолюбні рослини переживуть невеликі морози, але обрізати та пригнути їх до землі для укриття варто при плюсових температурах, адже при мінусових гілки можна легко зламати. Каркаси та матеріали для цього варто приготувати завчасно.

Що робити на городі в листопаді

Посів овочів та квітів

Хороший весняний урожай зелені дають посіви, які роблять пізньої осені. Так можна сіяти салат, редис, шпинат, зелень, буряк, моркву і навіть томати. Так ви отримаєте весняний врожай раніше, особливо якщо навесні цю грядку накриєте парником.

З настанням осінніх холодів, але поки земля ще не замерзла на грядці варто зробити канавки для насіння та запастися сухою землею або навіть піском. Коли земля промерзне на глибину декількох сантиметрів, сіють насіння та засипають заготовленим сухим, розсипчастим ґрунтом або піском. Поливати підзимні посіви не потрібно. Зверху на зиму варто засипати опалим листям та притиснути обрізаними гілками.

Заготовка ґрунту для розсади

Листопад до морозів – відмінний час заготовки компонентів ґрунтової суміші для майбутньої розсади, якщо ви її висаджуєте. Під час зими всі ці матеріали можна не поспішаючи продезінфікувати.

Компост на зиму

Якщо ви робите компост, то на зиму його варто «закрити»: як верхній шар укладають землю, торф або тирсу, і зверху (від опадів) закривають плівкою, шифером, дошками, старим лінолеумом, загалом, матеріалом, який не пропускає вологу.

Порядок у дворі і сараї, інвентаризація

Наведіть порядок у сараї, помийте та складіть контейнери від рослин, почистіть і, якщо потрібно, змастіть інструменти та пристосування, якими користувалися весь сезон. Що потрібно полагодьте та нагостріть.

Після обприскування проведіть повну інвентаризацію препаратів. Прострочені або зі строком придатності, що закінчується, викидайте, а ті, яких мало, додайте в список зимових покупок на наступний сезон. Є препарати, які потрібно зберігати при певній температурі, тож переконайтеся, що ви зберігаєте їх правильно.

За матеріалами «Дім і сад» та «Зелена садиба»