Осінню обрізку винограду потрібно робити після заморозків

Головне в догляді за виноградом восени – правильна обрізка, проте лише нею все не обмежується. У листопаді кущі також обробляють від шкідників, прикопують на зиму, а також поліпшують ґрунти для майбутніх посадок. Розповідаємо про всі секрети догляду детальніше.

Коли та як обрізати виноград

Весняна обрізка винограду на початку скороруху не схвалюється, оскільки рани на лозі завжди заживають дуже довго, і таки ви можете взагалі погубити рослину. Осінню обрізку винограду потрібно робити після заморозків, через 2-3 тижні після того, як з пагонів вже облетить листя. У цей час лоза припиняє дерев’яніти, і на зиму слід залишити лише ту частину, яка здерев’яніла до заморозків. Попереднє обрізання потрібно провести ще у вересні.

Якщо обрізати зарано, коренева система і лози не встигнуть отримати потрібну кількість поживних речовин, необхідних для зимівлі, а надто пізнє обрізання може спричинити травми і пошкодження винограду, оскільки від низької температури повітря гілки стають крихкими.

На початку обрізання лози потрібно визначитися, якої форми надати виноградному кущу – шпалерної чи штамбової. Переважно садівники обирають перший варіант, а другий використовують на плантаціях виноробів. Обравши форму, обрізку проводять однаково відповідно до неї щороку з першого року після посадки. Обрізають виноград у два етапи.

Перший етап. Перед тим, як обрізати виноград на зиму, на початку вересня проводять підготовку до осіннього формуючого обрізування. На кожному багаторічному пагоні слід видалити непотрібні зелені прирости нижче першого дроту, простягнутого на висоті півметра від землі. На тих приростах, що з’явилися на рукавах вище нижнього дроту, проводять чеканку, тобто обрізають 10-15% від усієї довжини приросту. Бічні пагони на приростах вкорочують до 2-3 листочків.

Другий етап. Через два-три тижні після листопаду формують плодову ланку, яка має складатися із сучка заміщення і плодової стрілки. Починають обрізування з більш морозостійких сортів, а сорти з низькою холодостійкістю обрізають в останню чергу.

Особливості обрізки молодого винограду:

обрізка першого року – залишаємо 3-4 бруньки на цьогорічній лозі;

обрізка другого року – по 2 бруньки на цьогорічних лозах;

обрізка третього року – по 4 бруньки;

обрізка четвертого року – по 4 бруньки.

Далі обрізка залежатиме від діаметру пагонів. Виберіть на висоті двох нижніх дротів шпалери два розвинені пагони, нижній з яких повинен розташовуватися із зовнішнього боку рукава, зростаючого під нахилом. Цей пагін обрізають під сучок заміщення, залишивши на ньому не більше трьох бруньок від основи. Наступний пагін, що росте вище і з протилежного від сучка заміщення боку рукава, обрізають під плодову стрілку, залишаючи на ньому:

5 бруньок, якщо діаметр пагона 5 мм;

6 – якщо діаметр дорівнює 6 мм;

7-8 – при діаметрі пагона 7 мм;

8-9 – при діаметрі 8 мм;

9-11 – при діаметрі 9 мм;

11-13 – при діаметрі пагона 10 мм;

12-14 – при діаметрі 11 мм;

13-15 – при діаметрі 12 мм.

Якщо сорт винограду дає грона вагою понад півкілограма, то залишати на плодовій стрілці потрібно мінімальну кількість вічок із зазначених у переліку, а якщо грона легше 500 г – максимальну.

Захист від хвороб та шкідників

Відразу після обрізування необхідно провести профілактичну обробку виноградника від хвороб. Для цього застосовують 3-7-відсотковий розчин мідного або залізного купоросу (500-700 г препарату на 10 л води). Обприскування виноградника проводять у безвітряний день при температурі повітря не нижче +5°С, оскільки при нижчій температурі ефект від обробки нівелюється.

У листопаді проводять обприскування проти павутинного кліща. Цей шкідник зимує на гілках під укриттям, а навесні пошкоджує листя, яке в червні жовтіє і опадає. Для боротьби з кліщем використовують сірчано-вапняний відвар. Обприскують все – лози, дріт, стовпи. Ґрунт обробляють на 0,5-1 метр у кожну сторону від шпалери.

Для боротьби з дротянкою та совкою використовують сильнодіючий інсектицид – 12-відсотковий гексахлоран, яким обробляють землю. Використовувати його треба в обмеженій кількості, чітко дотримуючись інструкції.

Підживлення кущів та поліпшення ґрунтів

Після збору врожаю кущі винограду ослаблені, і щоб підготувати їх до зими, необхідно внести в ґрунт добрива. Добриво винограду восени вносять раз на три-чотири роки, і найкраще для цієї мети використовувати органіку, наприклад, у вигляді мульчі навколо куща з перепрілого гною або торфу з додаванням золи. Підживлення роблять вже після обрізки та обробки проти шкідників.

Листопад – чудовий час, щоб зайнятися поліпшенням ґрунтів для посадки нових кущів, щоб вони мали доступ до повноцінного харчування. Для цього проводять перевал або плантаж:

у місцях майбутніх посадок викопують траншеї глибиною 1 м, на їх дно кладуть землю з поверхні сусідньої смужки, переміщують пласти глибиною до 50 см;

у канави, що утворилися, скидають бідний ґрунт з глибини викопаних траншей.

Осінній полив

Якщо погода не надто спекотна, то виноград після збору врожаю не поливають. Щоб підготувати коріння винограду до зимівлі, достатньо буде одного рясного підзимового поливання в жовтні. Якщо при посадці ви не вкопали в яму трубу для поливання і підживлення, зробіть навколо кущів неглибокі канавки, щоб вода при поливанні не розтікалася, а йшла углиб саме там, де розташоване коріння винограду. Періодичне розпушування ґрунту обов’язкове, щоб уникнути швидкого випаровування вологи й ущільнення ґрунту.

Як вкривати виноград на зиму

Технології теплозахисту виноградних лоз розрізняються по регіонах. На північному сході слід ретельніше приховувати кущі: в окремі зими температура ґрунтів тут падає до 15°С морозу – цього достатньо, щоб позбутися всього винограднику. На півдні лози переважно захищають від вітрів за допомогою укриття з шиферу, руберойду, агроволокон. Загалом залежно від кліматичних умов існує три способи захисту виноградника від холодів: підгортання, часткове вкривання та повне вкривання.

Підгортання зазвичай захищають від низьких температур неморозостійкі сорти винограду, що вирощуються в південних регіонах. Так, після обрізування, обробки фунгіцидом і підживлення виноградника добривами навколо кожного куща роблять земляний насип заввишки від 10 до 25 см, який потім зволожують. Підгортати слід також саджанці першого року: їх пригинають до землі в напрямку зростання, фіксують у цьому положенні, після чого насипають на підставу пагорб землі заввишки до 20 см.

Щоб не оголювати кореневу систему кущів, землю для підгортання беруть із борозен, зроблених у міжряддях на відстані 1,5-2 м від кущів. Навесні в ці борозни стікатиме тала вода, зволожуючи ґрунт у винограднику, але коріння рослин при цьому замокати не буде.

Якщо за прогнозами зима буде не дуже холодною, практикують часткове вкривання виноградних кущів, при якому захищають від морозів тільки рукави, основу плодоносних пагонів і стовбури, тобто органи, розташовані близько до землі. Їх укутують нетканим матеріалом, причому товщина покривного шару має бути не менше 4 см. Перевага часткового укриття – у простоті виконання, але надійним його не назвеш: при сильних морозах такий спосіб утеплення не рятує.

Для повного вкривання лози знімають зі шпалер і укладають на землю, попередньо заслану мульчею з тирси, сухого листя, гілля, дошок або іншого органічного матеріалу, який потрібен, щоб рослина не стикалася з землею. Залежно від сили прогнозованих морозів, товщина мульчі може становити від 2 до 4 см.

Кущі закріплюють у лежачому положенні й засипають соломою, тонким хмизом або ялиновим гіллям, а зверху накривають захисним нетканим матеріалом – спанбондом, лутрасилом, агроспаном або поліетиленовою плівкою. Відтак краї полотна притискають до землі камінням або цеглою, щоб укриття не знесло вітром, а поверх плівки насипають шар землі. Якщо взимку на вкриття впаде сніг, він стане додатковим захистом винограду від морозів.

За матеріалами «Дім і сад», «Флорист-Х» та KvitkaInfo