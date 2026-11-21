Цей популярний спосіб може мати неприємні наслідки

Після прання пуховик часто втрачає об’єм: наповнювач збивається в грудки, а сама куртка стає пласкою. Щоб повернути їй нормальний вигляд, багато хто використовує тенісні м’ячі під час сушіння. Однак цей популярний спосіб може мати неприємні наслідки. Pixel Inform розповідає, чому не варто класти тенісні м’ячі в сушарку з пуховиком.

Чому тенісні м’ячі можуть пошкодити пуховик?

Тенісний м’яч має герметичну гумову оболонку, обтягнуту тканиною. Усередині міститься стиснене повітря.

Під час сушіння температура в барабані зазвичай становить 50–70 °C. За таких умов гумова оболонка може розм’якшитися й стати липкою, а з часом – навіть деформуватися або втратити герметичність.

Якщо м’яч старий або пошкоджений, є ризик, що нагріта гума залишить на тканині пуховика жовті плями, які майже неможливо відіпрати.

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Крім того, під час нагрівання деякі добавки у складі гуми здатні випаровуватися. Оскільки повітря в сушарці циркулює в замкнутому просторі, ці сполуки можуть накопичуватися й осідати на одязі та внутрішніх поверхнях машини. Через це навіть чисті речі іноді пахнуть гумою. У людей, чутливих до цих речовин, іноді виникає подразнення шкіри або дискомфорт під час дихання.