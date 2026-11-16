Щоб не чекати так довго, можна скористатися простим домашнім способом

Після прання пуховик часто залишається важким і вологим, а його наповнювач може сохнути протягом кількох годин або навіть днів. Щоб не чекати так довго, можна скористатися простим домашнім способом із махровим рушником. ТСН розповідає, як прискорити сушіння пуховика.

Як висушити пуховик за допомогою рушника?

Великий махровий рушник працює як губка: за 5–10 хвилин він вбирає більшість зайвої вологи з наповнювача. В результаті подальше сушіння займає менше часу.

Використовуйте 1–2 щільні махрові рушники.

Додайте їх у барабан пральної машини, де лежить ваш пуховик.

Запустіть повторне віджимання.

Після віджимання струсіть пуховик і розправте наповнювач руками.