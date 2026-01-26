Цей спосіб чищення підходить для верхнього одягу з різних матеріалів

Коли пуховик носиться щодня взимку, на ньому швидко з’являються плями – особливо на комірі, манжетах та кишенях. І не завжди хочеться одразу прати куртку, оскільки прання може збити пух, а куртка може втрати форму. Проте існують простий метод, який дозволить освіжити пуховик без машинного чи ручного прання. ТСН розповідає, як почистити пуховик без прання.

Як очистити пуховик від плям без прання?

Цей спосіб чищення підходить для верхнього одягу з різних матеріалів. Вам знадобиться лише невелика миска, звичайний засіб для миття посуду та 9% харчовий оцет або столовий чи яблучний. Важливо не використовувати оцтову есенцію. Для приготування суміші достатньо взяти по одній ложці мийного засобу та оцту, після чого ретельно перемішати.

Готовий розчин можна нанести за допомогою м’якої зубної щітки на забруднені місця – комір, манжети або кишені. Цього розчину потрібно зовсім небагато, адже він добре піниться та працює навіть у мінімальній кількості. Після нанесення залиште суміш на поверхні приблизно на 3–5 хвилин.

Далі візьміть махровий рушник, змочіть його теплою водою та добре відіжміть – він повинен бути злегка вологим. Обережними рухами протирайте очищені ділянки, час від часу змінюючи бік рушник, щоб не розмазувати бруд. Після цього сухою частиною рушника тканину слід протерти насухо. Саме механічне видалення вологи допоможу уникнути появи розводів. Цей метод не замінює повноцінного прання, проте пуховик швидко набуває охайного вигляду.