Навіть без праски можна швидко привести одяг до ладу. Існує кілька простих способів, які допомагають розгладити складки за допомогою підручних засобів, що можуть бути в вашому домі. Real Simple розповідає, як можна швидко прибрати складки з одягу.

Як прибрати складки з одягу?

Один з найпростіших способів – скористатися сушаркою. Просто закиньте зім’яту річ разом із трохи вологим рушником та увімкніть сушарку на високу потужність на 5-10 хвилин. Щойно цикл завершиться, одразу вийміть річ, адже вона може знову зім’ятись.

Якщо у вас немає сушарки, ви можете використати фен. Одяг повісьте на вішак, а потім змочіть зім’яті ділянки невеликою кількістю води. Увімкніть фен й спрямуйте тепло на найбільш зморшкуваті ділянки одягу. Під час сушіння, переконайтеся, що ви не тримаєте фен занадто близько до одягу, бо це може призвести до псування тканини.

Для невеликих зон можна використовувати праску для волосся. Перш ніж увімкнути праску, переконайтеся, що пластини чисті. Навіть якщо пластини не виглядають брудними, очистіть їх, перш ніж робити щось інше.

Ще один швидкий варіант – спеціальні спреї проти складок. Просто розпиліть спрей на зім’ятий одяг, а потім трохи струсіть. Також цей засіб допомагає видаляти запахи та статичну електрику.