У червні лоза швидко подовжується, тому молоді пагони необхідно регулярно підв'язувати

На початку літа виноград переходить у фазу активного росту. Саме зараз формуються майбутні грона, а рослина витрачає найбільше сил на розвиток пагонів і листя. Якщо залишити кущ без догляду, він швидко загущується, що негативно впливає на врожайність і здоров'я лози. Що зробити з виноградом уже зараз, пише NV.

Досвідчені виноградарі наголошують, що червень є одним із найважливіших місяців для догляду за виноградом. Вчасно проведені роботи допомагають отримати великі грона, солодкі ягоди та знизити ризик розвитку небезпечних хвороб.

Чому загущення шкодить винограду

Під час активного росту кущ утворює велику кількість нових пагонів і листя. Якщо їх не контролювати, сонячне світло погано проникає всередину рослини, а повітря циркулює значно гірше.

Після дощів або поливів волога довше затримується на листках, створюючи сприятливі умови для розвитку грибкових захворювань. Через це ягоди можуть виростати дрібнішими, а врожайність помітно знижується.

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Які пагони потрібно видалити

Головною процедурою червня є видалення пасинків. Так називають бічні пагони, які утворюються в пазухах листків.

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Пасинки активно споживають воду та поживні речовини, але практично не беруть участі у формуванні врожаю. Через це рослина витрачає сили на нарощування зайвої зелені замість розвитку грон.

Регулярне видалення таких пагонів допомагає спрямувати ресурси на налив ягід і покращує освітлення куща.

Навіщо підв'язувати молоді пагони

У червні лоза швидко подовжується, тому молоді пагони необхідно регулярно підв'язувати до шпалер або інших опор.

Це не лише захищає рослину від пошкодження вітром, а й забезпечує рівномірне освітлення листя та грон. Крім того, добре сформований кущ значно краще провітрюється.

Чи потрібно видаляти листя

Повністю позбавляти виноград листя не варто, адже саме воно забезпечує фотосинтез і живлення рослини.

Однак біля грон можна провести легке проріджування. Такий прийом покращує доступ сонячного світла до ягід, прискорює накопичення цукрів і зменшує ризик появи грибкових інфекцій.