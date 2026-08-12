Для повторного посіву краще обирати ранні та середньоранні сорти, які швидко формують коренеплоди

Редис належить до культур, які швидко формують урожай, тому його можна вирощувати кілька разів за сезон. Після весняного посіву грядка часто звільняється, і її можна використати для нового врожаю наприкінці літа. Однак серпневий посів має свої особливості: важливо врахувати температуру, вологість ґрунту та тривалість періоду до осіннього похолодання. Як створити сприятливі умови, щоб отримати свіжі хрусткі коренеплоди, пишуть «Новини.Info».

Коли сіяти редис у серпні

Для повторного посіву краще обирати ранні та середньоранні сорти, які швидко формують коренеплоди. Перед купівлею насіння перевірте, скільки днів потрібно конкретному сорту від появи сходів до збирання.

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У першій половині серпня ще можуть встановлюватися спекотні дні, тому поспішати з посівом у дуже сухий і перегрітий ґрунт не варто. Якщо температура поступово знижується, умови для редиски стають сприятливішими.

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Орієнтуйтеся не лише на календарну дату, а й на погоду. Головне, щоб рослини встигли сформувати врожай до настання стійких холодів.

Підготуйте грядку

Редис добре росте на легкому, пухкому та родючому ґрунті. Перед посівом перекопайте звільнену грядку, розбийте великі грудки та приберіть каміння й залишки коренів.

Якщо ґрунт після попередньої культури ущільнився, добре розпушіть його на глибину, необхідну для нормального формування коренеплодів. Поверхню після цього вирівняйте, щоб насіння опинилося приблизно на однаковій глибині.

Не варто висівати редис на місці, де ґрунт виснажений або рослини перед цим сильно потерпали від хвороб. Якщо є можливість, оберіть іншу ділянку.

Не загущуйте посіви

Насіння висівайте рівномірно, залишаючи достатньо простору для розвитку коренеплодів. Надто густі сходи конкуруватимуть між собою за світло, воду та поживні речовини.

Якщо паростки зійшли надто щільно, своєчасно прорідіть їх. Не залишайте рослини рости одна біля одної, адже це може призвести до формування дрібних коренеплодів.

Слідкуйте за вологістю

Для серпневого посіву особливо важливий рівномірний полив. Пересихання ґрунту під час формування коренеплодів може негативно позначитися на їхній якості. Редис здатен стати жорстким, сухим або гірким.

Водночас не перетворюйте грядку на заболочену ділянку. Надлишок води витісняє повітря з ґрунту та створює несприятливі умови для коріння.

У спекотні дні перевіряйте вологість землі на глибині, а не орієнтуйтеся лише на суху поверхню. Поливайте тоді, коли ґрунт починає підсихати, використовуючи воду комфортної температури.

Захистіть сходи від спеки

Якщо після серпневого посіву знову встановилася сильна спека, молоді рослини можуть розвиватися повільніше. За надмірно високої температури редис також частіше формує квіткові стрілки замість якісних коренеплодів.

У таку погоду допоможе легке затінення грядки в найспекотніші години. Водночас не створюйте суцільної темряви, рослинам необхідне достатнє освітлення.

Мульчування тонким шаром відповідного матеріалу допоможе довше зберігати вологу та захистить поверхню ґрунту від перегрівання.

Чи потрібно підживлювати редис

Якщо грядка була добре підготовлена та попередня культура не виснажила ґрунт, великої кількості добрив редису зазвичай не потрібно. Надлишок азоту може стимулювати активний ріст листя на шкоду формуванню коренеплоду.

Перед внесенням будь-якого добрива оцініть стан ґрунту та рослин. Якщо земля родюча, краще зосередитися на правильному поливі та догляді.

Не використовуйте свіжий гній безпосередньо перед посівом. Він може погіршити умови для формування рівних коренеплодів.

Коли збирати врожай

Не залишайте дозрілий редис надовго в землі. Перерослі коренеплоди можуть ставати грубими, жорсткими та менш соковитими.

Регулярно перевіряйте рослини, орієнтуючись на розмір коренеплоду та характеристики конкретного сорту. Збирайте врожай поступово, починаючи з тих рослин, які вже досягли потрібного розміру.