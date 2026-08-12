Проте позбутися також забруднення все ж таки можна, якщо правильно обробити тканину

Плями від помади буває непросто видалити, адже косметичний засіб може мати масляну або воскову основу та барвник. Проте позбутися також забруднення все ж таки можна, якщо правильно обробити тканину. The Spruce розповідає, як прибрати плями від помади.

Як правильно обробити пляму?

Якщо на тканині залишився помітний шар помади, його спочатку потрібно обережно прибрати тупим ножем або краєм картки. Так можна зняти залишки воску чи жиру, не втираючи їх глибше у волокна.

Після цього на пляму слід нанести засіб для виведення плям. Якщо його немає, можна використати невелику кількість рідкого прального засобу. Засіб потрібно обережно втирати пальцями або м’якою щіткою. Після цього залиште засіб діяти щонайменше на 15 хвилин.

Як випрати одяг?

Після попередньої обробки річ потрібно випрати у воді максимальної температури, яку дозволяє етикетна на одязі. Після прання варто перевірити, чи повністю зникла пляма. Якщо слід залишився, обробку потрібно повторити.

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