Зеленого сліду можна позбутися, якщо діяти швидко

Пляма від матчі на одязі може зіпсувати річ, якщо одразу почати її терти. Проте зеленого сліду можна позбутися, якщо діяти швидко. The Spruce розповідає, як правильно вивести матчу з тканини та яких помилок краще уникати.

Чому пляму не можна терти?

Найперше не варто намагатися терти пляму. Замість цього пляму потрібно м’яко промокнути тканиною з мікрофібри або паперовим рушником. Тертя лиш розподіляє пляму ще більше та заштовхує її ще глибше.

Також не варто дозволяти плямі висохнути, адже після цього частинки сильніше закріплюються на тканині.

Якщо плямі вже підсохла, перед очищенням її потрібно змочити холодною водою.

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Як вивести матчу содою та лимонним соком?

Це один з найдієвіших способів, оскільки він не залишає стійкого запаху і не вимагає подальшого прання одягу. Для цього потрібно: