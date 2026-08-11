Навіть засохлу пляму можна спробувати очистити за допомогою звичайних домашніх засобів

Пляму від крові на одязі краще почати виводити якомога швидше, адже свіже забруднення легше видалити. Водночас навіть засохлу пляму можна спробувати очистити за допомогою звичайних домашніх засобів. The Spruce розповідає, як врятувати річ.

Яку води використовувати для прання?

Пляма крові – це пляма на білковій основі, яка найкраще реагує на холодну воду, на відміну від теплої чи гарячої.

Як очистити тканину?

Щоб видалити свіжі та засохлі плями крові з одягу та тканин, використовуйте перекис водню. Перш ніж обробити пляму крові перекисом, протестуйте його на непомітній ділянці тканини, щоб переконатися, що засіб не знебарвлює та не пошкоджує матеріал. Також важливо одягнути рукавички під час використання перекису водню.

Крок 1. Нанесіть перекис водню на пляму крові.

Розкладіть одяг на чистій поверхні. Нанесіть рівномірну кількість перекису водню, щоб покрити всю пляму крові, а потім залиште на кілька хвилин.

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Крок 2. Промокніть пляму.

Візьміть чисту суху тканину з мікрофібри та промокніть пляму, рухаючись від зовнішнього до внутрішнього краю, обережно вбираючи рідину. Важливо не розмазувати рідину.

Крок 3. Використайте засіб для миття посуду та харчову соду.

Якщо пляма залишається після обробки перекисом водню, покрийте її рівним шаром засобу для миття посуду, щедро посипте харчовою содою та дайте суміші попрацювати кілька хвилин.

Крок 4. Втирайте суміш у тканину.

Використайте неабразивну губку або щітку з м’якою щетиною, щоб обережно втерти суміш в тканину. Потім змийте її під холодною проточною водою та виперіть одяг як завжди.