Для цього важливо діяти швидко та оперативно, щоб зберегти тканину

Пліснява на одязі не означає, що річ доведеться викинути. Якщо діяти правильно, можна позбутися як грибка, так і неприємного запаху. Для цього важливо діяти швидко та оперативно, щоб зберегти тканину. The Spruce розповідає, як позбутися плісняви на одязі.

Як видалити плями цвілі та запах з одягу?

Вичистіть спори на вулиці.

Перед тим як почати очищення, винесіть одяг на вулицю та струсіть або вичистіть щіткою якомога уважніше. Очистіть обидві сторони тканини.

Будьте уважні з одягом, що потрібно прати лише у хімчистці. Після видалення спор покладіть річ у пакет, щоб запобігти поширенню спор. І негайно віднесіть річ до хімчистки та вкажіть працівникам на пляму. Для таокго одягу не підійдуть домашні засоби.

Опрацюйте плями.

Спочатку обробіть кожну пляму від цвілі рідким пральним засобом посиленої ді. Залишіть одяг щонайменше на 15 хвилин, щоб засіб подіяв. Після цього просто виперіть забруднені речі у найгарячішій воді, рекомендованій на етикетці.

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Додайте також хлорний відбілювач під час прання білих речей із 100% бавовни, щоб продезінфікувати їх та знищити спори грибків.

Якщо матеріали синтетичні або кольорові, просто використовуйте фенольний дезінфікуючий засіб

Огляньте пляму.

Якщо після дезінфекції одягу плями залишилися, для їх видалення можна використати кисневий відбілювач на всіх типах білих і кольорових тканин. Проте пам’ятайте, що кисневий відбілювач не знищує спори цвілі.

Для видалення стійких плям приготуйте розчин для замочування з кисневого відбілювача, дотримуючись інструкцій на упаковці. Повністю занурте забруднену річ в розчин і залиште її замочуватися щонайменше на 8 годин або на ніч. І якщо пляма зникне, ви можете випрати річ як зазвичай.

Якщо пляма залишилась, приготуйте новий розчин і повторіть процедуру. Для видалення плям від цвілі та грибка може знадобитися кілька циклів замочування, але плями повинні зникнути.

Виперіть одяг.

Після замочування обов’язково виперіть одяг використовуючи оцет. Він допомагає усунути стійкий запах цвілі. Додайте у барабан пральної машини 1-2 чашки оцту без прального порошку (1 чашка для кількох речей і 2 чашки для повного завантаження)та запустіть прання на найвищій безпечній для тканини температурі. Після цього одразу ж висушіть речі.