Висока температура може призвести до усадки тканини, втрати кольору та деформації

Прання при 90 градусах здається найкращим способом позбутися складних забруднень, однак такий режим підходить далеко не для всіх речей. Висока температура може призвести до усадки тканини, втрати кольору та деформації. Саме тому перед запуском прання варто враховувати тип матеріалу та рекомендації виробника. ТСН розповідає, які речі не можна прати при 90 градусах.

Які речі не можна прати при 90°C?

Прання при 90°C категорично не підходить для:

Синтетичних тканин. Делікатних тканин – шовк, мереживо, тюлі. Вовни. Джинсових тканин.

Навіть разове прання за такої високої температури згубне для таких виробів.

Які речі можна прати при 90°C?

Такий температурний режим підходить лише для окремих виробів із натуральних тканин (бавовни, льону). Зокрема, при 90°C можна прати:

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