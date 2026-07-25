Саме від його стану залежить безпечна робота техніки, а своєчасна заміна цієї деталі допомагає уникнути протікань

Шланг пральної машини рідко привертає увагу, поки не виникають проблеми. Проте саме від його стану залежить безпечна робота техніки, а своєчасна заміна цієї деталі допомагає уникнути протікань і дорогого ремонту. LoveDeco розповідає, як часто слід міняти шланг.

Що потрібно знати про шланг пральної машини?

Коли йдеться про шланг пральної машини, багато хто уявляє собі лише один гнучкий елемент, що входить у прилад. Насправді пральна машина оснащена кількома шлангами, кожен з яких виконує чітко визначену роль у роботі приладу. Існують подавальний шланг або шланги, через які вода надходить із водопроводу в машину, а також зливний шланг, що відповідає за відведення брудної води після завершення кожного циклу прання.

У більшості сучасних моделей є лише один шланг подачі, підключений до холодної води. Це пояснюється тим, що пральна машина самостійно нагріває воду до температури, обраної в програмі прання. Проте деякі старіші моделі можуть мати два шланги подачі води: один для холодної, а інший – для гарячої. Незалежно від типу пральної машини, вони усі також оснащені зливним шлангом, який відводить стічну воду до каналізаційної системи.

Шланги подачі легко розпізнати в задній частині машини. Вони відключаються до крана подачі і виготовляються або з губи або з армованої гуми. Армовані варіанти цінуються за те, що вони краще витримуються тиск води та зношування з часом. Натомість зливний шланг виготовлений із гнучкого пластику, має більший діаметр та вставляється в сифон або зливну трубу.

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Через який час рекомендується замінювати шланг у пральній машині?

Шланги для подачі води до пральної машини слід профілактично замінювати приблизно кожні 3–5 років. Ця рекомендація стосується насамперед класичних гумових шлангів, оскільки саме вони найбільше схильні до природного зносу.

У випадку шлангів, обплетених сіткою з нержавіючої сталі, термін експлуатації може бути дещо довшим завдяки підвищеній міцності матеріалів. Однак навіть у цій ситуації виробники рекомендують регулярно перевіряти шланги та замінювати їх, коли з’являються перші ознаки зносу або коли наближається зазначений термін експлуатації.

Профілактична заміна відіграє важливу роль у зниженні ризику нещасних випадків. Новий шланг краще витримує тиск у системі, має ущільнювачі у дуже хорошому стані та забезпечує ефективну герметизацію між краном і пральною машиною. Крім того, вартість шланга є незначною порівняно з витратами, які можу з’явитися через затоплення.