Причина небезпеки полягає в тому, що пральна машина є електричним приладом

Багато людей звикли одночасно запускати пральну машину та йти у душ, не замислюючись про можливі ризики. Однак таке поєднання може бути небезпечним, якщо пральна машинка стоїть у ванній кімнаті.

У чому полягає небезпека?

Причина небезпеки полягає в тому, що пральна машина є електричним приладом. Тобто коли вона працює, через неї проходить електричний струм. Тому якщо ви будете торкатися пральної машини мокрими руками, то існує ризик того, що ви отримаєте удар струмом. Це може відбутися, якщо ізоляція внутрішніх компонентів пошкоджена або система заземлення не працює належним чином. І саме вологе середовище збільшує ризик ураження струмом.

Також якщо працює пральна машина старого зразка або з пошкодженнями, і в той самий час хтось приймає душ чи ванну, існує ризик, що електричний струм може «просочитися» через водопровідну систему.

Як убезпечити себе?

Використовуйте розетки із захистом від джерел струму. Це знизить до мінімуму ризик ураження. Регулярно робіть технічний огляд пральної машини на предмет пошкодження електронної системи. Не використовуйте інші прилади під час купання у ванній кімнаті.

За матеріалами Ukr.Media та Telegraf.